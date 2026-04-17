Internet dà il peggio di sé accusando Replaced di essere fatto con l'IA per un fraintendimento

Immaginate di aver lavorato per anni al vostro gioco, realizzando a mano ogni elemento, per poi essere accusati di aver utilizzato l'intelligenza artificiale generativa nel processo. È esattamente quello che sta succedendo a Sad Cat Studios per il suo Replaced , un action narrativo con grafica 2.5D lanciato il 14 aprile ed elogiato soprattutto per la sua splendida direzione artistica, come accaduto nella nostra recensione . Il tutto è nato da un fraintendimento, che non ha fermato il formarsi di una piccola crociata contro gli sviluppatori, con alcuni che non hanno deposto le armi nemmeno dopo che la situazione si è chiarita.

IA o analfabetismo funzionale?

Replaced è ambientato in un'America alternativa degli anni '80 dai toni cupi e marcatamente cyberpunk, dove i giocatori sono chiamati a vestire i panni di un ibrido uomo-macchina. È stata proprio la premessa narrativa ad appiccare l'incendio.

Il problema è nato quando IGN USA ha definito Replaced "un'avventura incentrata sull'IA", facendo riferimento alla trama del gioco, in un post sui social media. Si trattava di un lancio per la recensione, ma una parte dei lettori ha completamente decontestualizzato la frase, facendola girare sui social media come se fosse una dichiarazione sull'utilizzo dell'IA nello sviluppo del giocol scatenando così la furia di tanti altri utenti, che non hanno avuto nemmeno la premura di informarsi prima di lanciare i loro attacchi inferociti contro Sad Cat.

Oggi l'uso dell'IA nel gaming è diventato un vero e proprio spauracchio, un argomento estremamente sensibile che spinge spesso i videogiocatori a criticare aspramente gli studi accusati di affidarsi all'IA per accelerare i tempi di lavorazione dei giochi, specialmente in ambito artistico (e questo nonostante l'IA, nelle sue forme non generative, sia usata da anni come strumento di normale ottimizzazione nello sviluppo).

Per evitare che la polemica montasse ulteriormente, i ragazzi di Sad Cat Studios sono tempestivamente intervenuti sui social per fare chiarezza, pubblicando un comunicato inequivocabile: "Come abbiamo visto, alcune persone hanno frainteso ciò che IGN intendeva con 'incentrata sull'IA'. Vogliamo solo chiarire: questo gioco è stato realizzato a mano al 100%. Non è stata utilizzata alcuna IA generativa per crearlo. Ciò a cui si riferisce IGN è la storia, che parla di IA in un'America alternativa degli anni '80."

Per spegnere definitivamente ogni confusione e stroncare le critiche, la stessa redazione di IGN ha fatto un passo indietro. La testata ha cancellato il post originale sui social media e ha modificato il sommario della recensione incriminata, rimuovendo ogni riferimento all'intelligenza artificiale. Il nuovo testo, ora decisamente più chiaro, recita: "Replaced è un avvincente e splendido platform d'azione in 2.5D, anche se questa avventura cyberpunk avrebbe bisogno di un aggiornamento di sistema per eliminare del tutto i bug."