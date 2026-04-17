Replaced ha già ricevuto un trailer dei riconoscimenti della stampa

Replaced ha ricevuto il tradizionale trailer dei riconoscimenti, che conferma come il titolo di Sad Cat Studios sia stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, ricevendo ottimi voti e valutazioni positive.

Ambientato in una versione alternativa e profondamente disturbante degli anni '80, segnata da un disastro nucleare che ha trasformato radicalmente il mondo, Recplaced ci conduce fra le strade di Phoenix City: una metropoli cyberpunk governata da leggi brutali, dove il traffico di organi e i potenziamenti artificiali rappresentano l'unica via di sopravvivenza.

Protagonista dell'avventura è R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale che si ritrova intrappolata nel corpo di un uomo di nome Warren, dando vita a un classico conflitto identitario tra macchina e umanità. La narrazione, articolata in nove capitoli, segue i canoni del genere cyberpunk e riesce a mantenersi sempre coinvolgente.

Sul piano del gameplay, il gioco si presenta come un action in due dimensioni e mezza con elementi platform e una progressione lineare, per una durata complessiva di circa dieci ore in cui vengono alternati esplorazione, enigmi ambientali e sezioni di combattimento.