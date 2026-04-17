Replaced ha già ricevuto un trailer dei riconoscimenti della stampa

Replaced ha ricevuto il tradizionale trailer dei riconoscimenti, che conferma come il titolo di Sad Cat Studios sia stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, ricevendo ottimi voti e valutazioni positive.
Ambientato in una versione alternativa e profondamente disturbante degli anni '80, segnata da un disastro nucleare che ha trasformato radicalmente il mondo, Recplaced ci conduce fra le strade di Phoenix City: una metropoli cyberpunk governata da leggi brutali, dove il traffico di organi e i potenziamenti artificiali rappresentano l'unica via di sopravvivenza.
Protagonista dell'avventura è R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale che si ritrova intrappolata nel corpo di un uomo di nome Warren, dando vita a un classico conflitto identitario tra macchina e umanità. La narrazione, articolata in nove capitoli, segue i canoni del genere cyberpunk e riesce a mantenersi sempre coinvolgente.
Sul piano del gameplay, il gioco si presenta come un action in due dimensioni e mezza con elementi platform e una progressione lineare, per una durata complessiva di circa dieci ore in cui vengono alternati esplorazione, enigmi ambientali e sezioni di combattimento.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Replaced abbiamo parlato delle tante qualità di un'avventura che sfrutta in maniera davvero efficace la grafica in pixel art, immergendoci nelle atmosfere di un racconto convincente ed emozionante, pur al netto di un ritmo non sempre sostenuto.
Questa scelta, legata alla pesantezza dei movimenti del protagonista, appare coerente con la narrazione ma finisce per risultare frustrante nelle fasi più dinamiche e durante il backtracking.
Anche il sistema di combattimento, ispirato al freeflow, offre momenti divertenti ma mostra limiti evidenti: poca varietà, problemi di leggibilità e scontri ripetitivi, spesso confinati in arene.