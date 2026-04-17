Skyrim: spade al chiodo, una folle mod vi permette di sconfiggere i draghi... dibattendo

Nel corso degli anni abbiamo affrontato i draghi di Skyrim in centinaia di modi diversi, ma vi siete mai chiesti come sarebbe sfidarli a un dibattito sulla politica di Tamriel ? Se l'idea non vi sembra completamente assurda, sarete felici di sapere che c'è una nuova, surreale mod che permette di fare esattamente questo, sostituendo le armi con l'arte dell'oratoria.

L'avventura è parlare

Le mod strane per Skyrim non mancano, ma questa è diventata un piccolo fenomeno grazie all'integrazione con le funzioni social di Twitch. L'autore di questa trovata è lo streamer e modder BlurbsTV, che ha recentemente chiesto alla sua chat di suggerirgli le idee più strampalate per delle modifiche al gioco, per poi realizzarle e attivarle tutte contemporaneamente.

Il risultato strappa più di qualche risata, per quanto assurdo. Non che le altre idee della chat fossero da meno, tra Urli dei Draghi che sparano galline a raffica, cloni auto-replicanti dell'insopportabile Nazeem e Khajiit che compaiono dal nulla facendo inciampare il giocatore (con tanto di effetto ragdoll). A convincere più di tutti è stata però la possibilità di intavolare dibattiti politico-filosofici con i draghi..

La meccanica del dibattito sostituisce in toto i classici combattimenti. All'apparizione del drago, una voce sintetica pone una domanda. Seguendo le rigide regole dei faccia a faccia pubblici, il Sangue di Drago ha a disposizione 20 secondi per formulare la sua risposta, a cui fa seguito il tempo per la confutazione del lucertolone volante. Il verdetto su chi abbia vinto lo scontro verbale spetta ovviamente alla spietata chat di Twitch, con esiti prevedibilmente esilaranti.

In una delle clip condivise dallo streamer, si vede Blurbs riuscire effettivamente a vincere uno scontro dialettico incentrato sulla possibilità di bandire internet a causa della dilagante propaganda dei Manto della Tempesta. Il trionfo intellettuale, tuttavia, è durato poco: subito dopo la vittoria, il Sangue di Drago è inciampato su uno dei Khajiit spawnati casualmente, precipitando rovinosamente giù da un dirupo. E c'è ancora chi va a vedere gli spettacoli comici a teatro.

Purtroppo per gli aspiranti oratori di Tamriel, nessuna di queste mod è attualmente disponibile per il download su Nexus Mods o sul Workshop di Steam. Tuttavia, il video pubblicato da BlurbsTV merita assolutamente di essere recuperato per farsi una risata.