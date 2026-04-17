Halo: Campaign Evolved è stato classificato anche in Corea del Sud, il che suggerisce che l'annuncio ufficiale della data di uscita del remake possa essere ormai imminente. Arriverà nelle prossime ore? Nei prossimi giorni?
Stando al sito della Game Content Rating Committee coreana, l'applicazione è stata inoltrata alla fine di marzo e nei giorni scorsi la board ha confermato la classificazione del gioco, ma non sono presenti ulteriori dettagli né indicazioni relative al lancio.
Di certo il remake dell'originale Halo: Combat Evolved è parecchio atteso, tanto dagli appassionati della vecchia guardia quanto dagli utenti che avranno modo con questo rifacimento di provare per la prima volta l'esperienza creata da Bungie.
Il riferimento è ovviamente ai possessori di PS5, che potranno mettere le mani su Campaign Evolved fin dal day one e assistere successivamente all'arrivo dei prossimi episodi della serie anche sulla loro console.
Il ritorno di un classico
Annunciato lo scorso ottobre, Halo: Campaign Evolved segnerà il ritorno di un grande classico, con la versione aggiornata della campagna che ha entusiasmato milioni di giocatori nel 2001, ai tempi della prima Xbox.
Come saprete, la trama segue le vicende di Master Chief, un potentissimo supersoldato impegnato a contrastare la minaccia dei Covenant su di un misterioso anello alieno noto come Halo.
Quello che inizialmente appare come un semplice conflitto militare si trasforma però in qualcosa di più complesso, introducendo elementi narrativi che spaziano dalla fantascienza classica all'horror, grazie anche all'ingresso in scena dei Flood.