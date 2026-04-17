Halo: Campaign Evolved è stato classificato anche in Corea del Sud, il che suggerisce che l'annuncio ufficiale della data di uscita del remake possa essere ormai imminente. Arriverà nelle prossime ore? Nei prossimi giorni?

Stando al sito della Game Content Rating Committee coreana, l'applicazione è stata inoltrata alla fine di marzo e nei giorni scorsi la board ha confermato la classificazione del gioco, ma non sono presenti ulteriori dettagli né indicazioni relative al lancio.

Di certo il remake dell'originale Halo: Combat Evolved è parecchio atteso, tanto dagli appassionati della vecchia guardia quanto dagli utenti che avranno modo con questo rifacimento di provare per la prima volta l'esperienza creata da Bungie.

Il riferimento è ovviamente ai possessori di PS5, che potranno mettere le mani su Campaign Evolved fin dal day one e assistere successivamente all'arrivo dei prossimi episodi della serie anche sulla loro console.