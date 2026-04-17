Iron Galaxy Studios annuncia licenziamenti, il team verrà ridotto

Iron Galaxy Studios ha annunciato che effettuerà dei licenziamenti al fine di ridurre le dimensioni del team di sviluppo e garantire così che possa avere un futuro, nonostante una situazione attualmente molto difficile per l'intera industria videoludica.

"Oggi, Iron Galaxy Studios annuncia con rammarico la decisione di ridurre le dimensioni dell'azienda", si legge nel messaggio pubblicato dallo studio. "Alcuni membri del team e amici perderanno il loro lavoro mentre ci adattiamo a una nuova struttura aziendale. Ci dispiace profondamente doverli lasciare andare, ma stiamo adottando queste misure per adeguarci al clima attuale dell'industria videoludica. È tempo per noi di evolverci ancora una volta."

"Fin dai nostri inizi, abbiamo assunto molte forme diverse come azienda. Attraverso queste fasi abbiamo cambiato il nostro focus, la nostra missione e le nostre dimensioni. Abbiamo collaborato con alcuni dei migliori creatori di intrattenimento interattivo e realizzato anche giochi nostri. Lungo il percorso, abbiamo visto l'industria in cui operiamo espandersi e contrarsi in modi spesso sorprendenti.

"Dal 2020, quando tutto ciò che riguarda lo sviluppo dei videogiochi ha iniziato a cambiare, molti hanno atteso un ritorno alla 'normalità' del business. Sono conversazioni che abbiamo avuto con colleghi e partner nei vari incontri e eventi del settore. Quest'anno abbiamo deciso di adottare un nuovo approccio, accettando che le attuali condizioni di mercato siano permanenti."