Il team di Alien: Rogue Incursion rischia seriamente di chiudere, dopo vari licenziamenti

Non ci sono stati ancora annunci o comunicazioni ufficiali, ma le informazioni che trapelano non sono confortanti, visto che diversi elementi che facevano parte del team hanno fatto sapere di essere stati licenziati , con la situazione interna che non sembra essere molto stabile, al momento.

Le testimonianze degli sviluppatori

"Sono stato informato oggi che Survios al momento è in una situazione per cui verrà sostanzialmente chiuso, con tutti i membri del team responsabili dello sviluppo che verranno licenziati, incluso anche me", ha riferito per esempio il combat designer Dylan Ralston.

Ralston poi ringrazia comunque i colleghi e il team per il supporto che ha avuto e per il tempo passato all'interno dello studio allo sviluppo del gioco in questione.

Anche la senior game designer Alissa Smith ha pubblicato un messaggio nelle ore scorse, in cui sembra confermare la questione: "Oggi, come la maggior parte del team di sviluppo, sono stata colpita dai licenziamenti in atto presso Survios", si legge.

"Lavoro qui da tre anni e ho avuto la fortuna di partecipare al lancio di Alien: Rogue Incursion, non solo su tutte le principali piattaforme VR, ma anche alla versione per schermi standard e ai successivi porting per console".

La questione emerge proprio in seguito al lancio di Alien: Rogue Incursion Evolved Edition su Nintendo Switch 2, in seguito al lancio delle varie versioni non in realtà virtuale, ma la situazione fa pensare che il team possa essere chiuso e il progetto interrotto dopo la prima parte.