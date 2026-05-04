GTA 6 e crunch, spuntano testimonianze di straordinari non pagati da Rockstar India

È tuttavia la seconda segnalazione a destare maggiori perplessità: pubblicata il 1 maggio da un QA Analyst di Rockstar India con sede a Bengaluru, valuta l'azienda con due stelle su cinque e denuncia " carichi di lavoro e aspettative irrealistiche ", descrivendo le condizioni dell'impiego come estremamente difficili.

Un primo contributo, risalente al 30 aprile, proviene da un ex game tester di Washington DC, che pur assegnando a Rockstar Games il massimo punteggio possibile, cinque stelle su cinque, ha parlato in maniera esplicità di "giornate frenetiche" e di " crunch pesante ".

Il problema, stando ad alcune testimonianze comparse su Glassdoor, un sito che consente appunto di denunciare situazioni simili senza rivelare la propria identità pubblicamente, è che l'azienda avrebbe richiesto ai dipendenti di effettuare straordinari senza pagarli .

Con l'avvicinarsi dell'uscita di GTA 6 il tema del crunch è tornato a fare capolino, inevitabilmente: il nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games è un progetto estremamente complesso e ambizioso, e ha richiesto di certo sforzi eccezionali nel corso dello sviluppo.

Un caso particolare?

Di recente Naughty Dog si è arresa a lavorare a ritmi esagerati ed è chiaro che il tema del crunch riguarda tutte le produzioni più importanti e complesse, con GTA 6 che si pone come un punto di riferimento in tal senso.

"Ci si aspetta che si facciano straordinari non retribuiti", continua il commento dell'ex dipendente di Rockstar India, che ha parlato anche di "colleghi hanno dovuto lavorare fino alle 3 del mattino dopo aver completato il turno del mattino stesso" e di incarichi che "bisogna completare in 2-3 mesi pur richiedendo il doppio del tempo".

"Mi è piaciuto lavorare qui l'anno scorso, ma le ultime settimane sono state un peso per la mia salute mentale", si conclude la testimonianza. "Per favore, siate più indulgenti: anche noi siamo esseri umani".

Resta da capire se questo drammatico scenario sia circoscritto alla sede indiana o se atteggiamenti simili siano diffusi anche negli uffici occidentali dello studio: la speranza è che Rockstar conduca delle indagini interne alla luce di queste segnalazioni.