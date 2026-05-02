GTA 6 avrà pubblicità dentro il gioco? Il CEO di Take-Two spiega la posizione della compagnia

GTA 6 sarà pubblicato a novembre e, sebbene dettagli come il prezzo possano cambiare un poco le carte in tavola, ci si aspetta che sia un successo enorme sin dai primi giorni. Possiamo forse dare per scontato che Rockstar Games abbia da tempo ragionato su come monetizzare il gioco a lungo termine, inoltre.

Sicuramente ci sarà il supporto per la modalità online. Inoltre, la compagnia potrebbe trovare altri modi per guadagnare, ad esempio con delle collaborazioni o con delle pubblicità dentro il gioco, ad esempio con il piazzamento di un prodotto in bella vista. È qualcosa di possibile? Una risposta arriva da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two ovvero compagnia madre di Rockstar Games.