Il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto": il Trailer 3 è in arrivo?

GTA 6 è uno dei giochi più attesi dell'anno, ma da tempo non abbiamo nuove informazioni concrete né un nuovo trailer da ammirare e analizzare. I giocatori vorrebbero vedere un po' di gameplay, ovviamente, e la speranza è che il Trailer 3 sia in arrivo.

Forse una possibilità c'è, perché il CEO di Take-Two, ovvero l'editore del videogioco e la compagnia madre di Rockstar Games, ha affermato che il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto".