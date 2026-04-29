Il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto": il Trailer 3 è in arrivo?

GTA 6 è uno dei giochi più attesi dell'anno, ma da tempo non abbiamo nuove informazioni concrete né un nuovo trailer da ammirare e analizzare. I giocatori vorrebbero vedere un po' di gameplay, ovviamente, e la speranza è che il Trailer 3 sia in arrivo.
Forse una possibilità c'è, perché il CEO di Take-Two, ovvero l'editore del videogioco e la compagnia madre di Rockstar Games, ha affermato che il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto".
Il commento del CEO su GTA 6
Secondo quanto indicato da Game File, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick non ha voluto indicare una data di inizio del marketing di GTA 6, ma - parlando alla Interactive Innovation Conference (iicon) - ha affermato che inizierà "presto".
Certo, questo non ci aiuta a comprendere esattamente quando, ma dovrebbe rassicurare sul fatto che la data di uscita non cambierà ancora una volta. Take-Two, infatti, non dà il via alle campagne pubblicitarie per il videogioco fino a quando non ha la certezza che la pubblicazione sia sicura. Considerando che GTA 6 è stato rimandato già due volte (inizialmente era previsto per la fine del 2025, poi per maggio 2026), anche i fan sperano di non vedere un altro ritardo.
Ricordiamo comunque che GTA 6 è previsto per novembre 2026, ma solo in versione PS5 e Xbox Series X. I giocatori PC dovranno attendere ulteriormente e per ora non sappiamo esattamente per quanto.
Infine, vi chiedete ancora quanto costerà GTA 6? Il prezzo del gioco è stato commentato dal CEO di Take-Two.