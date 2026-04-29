YouTube TV: arriva il multiview completamente personalizzabile per seguire più dirette insieme

YouTube TV sta per introdurre una funzione multiview che permetterà agli utenti di avere il pieno controllo nella visione di diversi eventi in diretta. Si tratta quindi di un'esperienza altamente personalizzabile in base alle proprie preferenze, a differenza delle precedenti griglie preimpostate incentrate su news o eventi sportivi. Ebbene, le cose cambieranno molto presto. Vediamo tutti i dettagli.
Una visione ancora più personalizzata
Ad annunciare le novità di YouTube TV è stato il CEO Neal Mohan, rivelando che verrà introdotta una funzione multiview completamente personalizzabile. In particolare, potrete "creare l'esperienza di visione personalizzata che avete sempre richiesto", aggiungendo fino a quattro flussi alla finestra multiview. Ciò significa che potrete seguire fino a quattro dirette contemporaneamente. Di seguito vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio.
Come vi abbiamo già anticipato, questa funzione era stata inizialmente introdotta nel 2023 e presentava diverse limitazioni. Più precisamente, era possibile usufruire solo di streaming preselezionati di contenuti sportivi o notizie. Adesso potrete selezionare personalmente i vostri canali preferiti in base alle diverse preferenze. La novità dovrebbe riguardare sia Smart TV che smartphone e tablet e sarà disponibile per gli abbonati a YouTube TV. Si tratta di un cambiamento che gli utenti attendevano da molto tempo.
Altre novità
Nelle scorse ore YouTube ha annunciato ulteriori novità pensate per offrire esperienze ancora più fruibili. Ask YouTube è una nuova funzione basata sull'IA che offre suggerimenti predefiniti e una casella di testo per fare qualsiasi domanda. In poche parole, dovrebbe consentire agli utenti di ottenere suggerimenti, risposte immediate e riassunti rapidi di determinati video.
Nel frattempo, è stata introdotta anche la condivisione con timestamp su mobile, che consente di condividere un contenuto partendo da un punto preciso della riproduzione direttamente da smartphone. Queste novità dovrebbero agevolare ulteriormente la visione dei propri contenuti preferiti. Nel frattempo, però, le pubblicità continuano a dare problemi.