YouTube TV: arriva il multiview completamente personalizzabile per seguire più dirette insieme

Una visione ancora più personalizzata

Ad annunciare le novità di YouTube TV è stato il CEO Neal Mohan, rivelando che verrà introdotta una funzione multiview completamente personalizzabile. In particolare, potrete "creare l'esperienza di visione personalizzata che avete sempre richiesto", aggiungendo fino a quattro flussi alla finestra multiview. Ciò significa che potrete seguire fino a quattro dirette contemporaneamente. Di seguito vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio.

La finestra multiview

Come vi abbiamo già anticipato, questa funzione era stata inizialmente introdotta nel 2023 e presentava diverse limitazioni. Più precisamente, era possibile usufruire solo di streaming preselezionati di contenuti sportivi o notizie. Adesso potrete selezionare personalmente i vostri canali preferiti in base alle diverse preferenze. La novità dovrebbe riguardare sia Smart TV che smartphone e tablet e sarà disponibile per gli abbonati a YouTube TV. Si tratta di un cambiamento che gli utenti attendevano da molto tempo.