Le pubblicità su YouTube continuano a dare problemi: un nuovo bug fa saltare parti dei video

Dopo numerose segnalazioni negli ultimi mesi, le pubblicità su YouTube continuano a causare problemi per gli utenti non abbonati a YouTube Premium. In particolare, diversi utenti hanno segnalato comportamenti anomali del player durante la riproduzione. Vediamo tutti i dettagli.
Le nuove segnalazioni
Le informazioni sono state riportate da PiunikaWeb e Android Authority. A quanto pare, una volta terminate le pubblicità, YouTube non riporta l'utente all'inizio del contenuto, ma lo reindirizza successivamente, facendo perdere circa 10 secondi di video. L'utente Omega636 ha riferito su Reddit che il player ha fatto avanzare il video di circa 10-50 secondi. Anche nei forum della community di Google sono stati segnalati bug simili, ma in ogni caso si parla di salti medi compresi tra i 10 e i 50 secondi dopo la visione degli annunci.
Non è ancora chiaro se si tratti effettivamente di un bug, ma è comunque un'ulteriore problematica che rende la visione dei contenuti ancora più tediosa. Per ora non sono state rilasciate comunicazioni, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ciò che è certo è che, nel frattempo, le pubblicità continuano a diventare sempre più lunghe per gli utenti non abbonati.
Altre novità
A proposito di annunci, YouTube sta intanto introducendo un sistema per ridurre le pubblicità nelle dirette. Questo sistema si basa sull'attività in chat: più interazioni ci sono, minori saranno le interruzioni pubblicitarie. L'obiettivo è limitare le interruzioni nei momenti più intensi o importanti.
La visione su Smart TV, invece, continua ad essere problematica: sempre più segnalazioni riportano la presenza di pubblicità obbligatorie fino a 90 secondi, compromettendo l'esperienza dell'utente. Nel frattempo, di recente YouTube ha introdotto la condivisione con timestamp su mobile, eliminando la funzione Clips per creare estratti personalizzati. Come sempre, fateci sapere se anche voi avete notato particolari bug.