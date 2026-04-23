Le pubblicità su YouTube continuano a dare problemi: un nuovo bug fa saltare parti dei video

Le nuove segnalazioni

Le informazioni sono state riportate da PiunikaWeb e Android Authority. A quanto pare, una volta terminate le pubblicità, YouTube non riporta l'utente all'inizio del contenuto, ma lo reindirizza successivamente, facendo perdere circa 10 secondi di video. L'utente Omega636 ha riferito su Reddit che il player ha fatto avanzare il video di circa 10-50 secondi. Anche nei forum della community di Google sono stati segnalati bug simili, ma in ogni caso si parla di salti medi compresi tra i 10 e i 50 secondi dopo la visione degli annunci.

Alcune segnalazioni

Non è ancora chiaro se si tratti effettivamente di un bug, ma è comunque un'ulteriore problematica che rende la visione dei contenuti ancora più tediosa. Per ora non sono state rilasciate comunicazioni, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ciò che è certo è che, nel frattempo, le pubblicità continuano a diventare sempre più lunghe per gli utenti non abbonati.