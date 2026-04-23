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Resident Evil 5 Gold Edition in sconto su Instant Gaming: edizione completa sotto i 5 euro

Il capitolo action della serie di Capcom torna in promozione su Instant Gaming in versione completa di contenuti aggiuntivi.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/04/2026
Resident Evil 5
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Nuovo taglio di prezzo per Resident Evil 5 Gold Edition su PC (Steam), disponibile a 3,80 euro IVA esclusa, per uno sconto importante dell'81%. Il totale con IVA al 22% sale a 4,64 euro, partendo da un listino di 20 euro: in questo caso lo sconto si attesta comunque intorno al 77% e il risultato è comunque un costo sotto i 5 euro per la versione Gold, che include contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione standard. Un dettaglio rilevante, considerando che spesso le versioni complete mantengono prezzi più alti rispetto alla base. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Il Resident Evil action

Resident Evil 5 rappresenta una fase diversa per la serie, con un'impostazione più action e una forte componente cooperativa. Ambientato in Africa, il gioco introduce meccaniche più dinamiche rispetto ai capitoli precedenti, pur mantenendo elementi tipici del franchise.

La Gold Edition aggiunge espansioni e modalità extra, rendendo il pacchetto più completo senza aumenti di prezzo significativi in questa promozione.

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