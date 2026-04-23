The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in sconto su Amazon al 26%: vesti i panni della principessa Zelda

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L'avventura della Principessa evocatrice

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un capitolo inedito della serie, con la Principessa Zelda che per la prima volta sarà la protagonista. La storia ruota attorno alla misteriosa sparizione degli abitanti di Hyrule, inghiottiti da strani squarci apparsi improvvisamente. Il compito della Principessa sarà salvare il suo regno, alleandosi con la misteriosa fata Tri e usando il potere del bastone di quest'ultima per imparare a creare repliche di personaggi e oggetti.

Nel complesso, troverai ottimi dungeon, una buona progressione ludica e narrativa, musiche eccellenti e una coraggiosa fusione tra formula classica e open world. Tuttavia, alcune aree sono limitate in certi momenti, mentre il framerate è traballante soprattutto con Switch nel Dock. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.