Sonic Frontiers a 5 euro su Instant Gaming: forte sconto per la versione PC

Taglio deciso per Sonic Frontiers su PC (Steam), ora disponibile su Instant Gaming a 4,43 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 5,40 euro rispetto ai 60 euro di listino. L'offerta applica un -93% sul prezzo IVA esclusa. Considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta al 91%. Una riduzione che porta il titolo in una fascia di prezzo nettamente più accessibile rispetto al posizionamento originale. Si tratta di un taglio significativo per un capitolo relativamente recente della serie, raramente visto a cifre così basse. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Un Sonic diverso dal solito
Sonic Frontiers rappresenta un cambio di direzione per la serie, introducendo una struttura open zone con aree esplorabili liberamente, invece dei classici livelli lineari. Il gioco alterna fasi ad alta velocità a sezioni più aperte, con elementi di progressione e combattimento.
Una proposta che ha diviso al lancio ma che, a questo prezzo, può risultare interessante anche per chi vuole provarne l'approccio senza investire troppo.