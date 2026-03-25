Sonic Frontiers Definitive Edition è stato classificato, presto l'annuncio da parte di Sega?

La classificazione è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e non è raro che un gioco compaia negli archivi degli enti regolatori prima dell'annuncio ufficiale, anticipando i piani del publisher. Potremmo trovarci davanti a un caso simile, anche se per averne conferma servirà attendere un'eventuale comunicazione da parte di Sega.

Un'occasione per rilanciare il gioco?

Sonic Frontiers è arrivato a novembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il titolo ha segnato una svolta per la serie, portando il riccio blu in un mondo semi-open world composto da grandi isole da esplorare liberamente, alternate a livelli più lineari in stile "Cyber Space" che richiamano il gameplay classico. Accolto positivamente, ha venduto almeno 4,57 milioni di copie (dato aggiornato a gennaio 2025) e ha ricevuto diversi aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti e sfide.

Difficile dire quali novità potrebbe includere una "Definitive Edition", ma l'idea non sorprende: altri giochi della serie hanno già ricevuto riedizioni, come Sonic Origins Plus e Sonic Mania Plus. Il primo, tra l'altro, era stato anticipato proprio dalla rating board sudcoreana prima dell'annuncio ufficiale. Se confermata, è lecito aspettarsi nuovi contenuti e magari anche una nuova versione del gioco ottimizzata a hoc per Nintendo Switch 2. Staremo a vedere.