Sonic Frontiers Definitive Edition è stato classificato, presto l'annuncio da parte di Sega?

Come segnalato da Gematsu, la Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud ha inserito nel proprio database Sonic Frontiers Definitive Edition, una versione che dal titolo lascia intuire una riedizione arricchita con contenuti inediti del platform 3D pubblicato nel 2022.
La classificazione è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e non è raro che un gioco compaia negli archivi degli enti regolatori prima dell'annuncio ufficiale, anticipando i piani del publisher. Potremmo trovarci davanti a un caso simile, anche se per averne conferma servirà attendere un'eventuale comunicazione da parte di Sega.
Un'occasione per rilanciare il gioco?
Sonic Frontiers è arrivato a novembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il titolo ha segnato una svolta per la serie, portando il riccio blu in un mondo semi-open world composto da grandi isole da esplorare liberamente, alternate a livelli più lineari in stile "Cyber Space" che richiamano il gameplay classico. Accolto positivamente, ha venduto almeno 4,57 milioni di copie (dato aggiornato a gennaio 2025) e ha ricevuto diversi aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti e sfide.
Difficile dire quali novità potrebbe includere una "Definitive Edition", ma l'idea non sorprende: altri giochi della serie hanno già ricevuto riedizioni, come Sonic Origins Plus e Sonic Mania Plus. Il primo, tra l'altro, era stato anticipato proprio dalla rating board sudcoreana prima dell'annuncio ufficiale. Se confermata, è lecito aspettarsi nuovi contenuti e magari anche una nuova versione del gioco ottimizzata a hoc per Nintendo Switch 2. Staremo a vedere.