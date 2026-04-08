La pubblicità forzata su YouTube TV si allunga ancora: fino a 90 secondi non skippabili

Un mese fa YouTube ha iniziato a introdurre su larga scala, soprattutto su Smart TV, annunci pubblicitari forzati da 30 secondi . Questi contenuti non si possono saltare e costringono a guardarli fino all'ultimo secondo. Come se non bastasse, alcune segnalazioni indicano che gli utenti si trovano davanti a pubblicità fino a 90 secondi, anche queste non saltabili.

Annunci sempre più lunghi

Su Reddit si registrano diverse segnalazioni legate alla presenza di pubblicità forzate di ben 90 secondi. A incuriosire è il fatto che, secondo le linee guida ufficiali di YouTube, le pubblicità non saltabili su Smart TV non possono superare i 30 secondi: un limite che non sembra coerente con quanto sta emergendo, visto che gli annunci da 90 secondi lo supererebbero ampiamente.

Pubblicità da 90 secondi

Non è ancora chiaro se la piattaforma stia continuando a testare nuove strategie da annunciare ufficialmente, ma in realtà non si tratta di una vera novità: le pubblicità, sia su dispositivi mobili che su TV, sono sempre più lunghe e le segnalazioni continuano ad essere numerose ormai da tempo. Una strategia di questo tipo potrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al piano Premium, soprattutto con una pressione simile.