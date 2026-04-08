La pubblicità forzata su YouTube TV si allunga ancora: fino a 90 secondi non skippabili

Un mese fa YouTube ha iniziato a introdurre su larga scala, soprattutto su Smart TV, annunci pubblicitari forzati da 30 secondi. Questi contenuti non si possono saltare e costringono a guardarli fino all'ultimo secondo. Come se non bastasse, alcune segnalazioni indicano che gli utenti si trovano davanti a pubblicità fino a 90 secondi, anche queste non saltabili.
Annunci sempre più lunghi
Su Reddit si registrano diverse segnalazioni legate alla presenza di pubblicità forzate di ben 90 secondi. A incuriosire è il fatto che, secondo le linee guida ufficiali di YouTube, le pubblicità non saltabili su Smart TV non possono superare i 30 secondi: un limite che non sembra coerente con quanto sta emergendo, visto che gli annunci da 90 secondi lo supererebbero ampiamente.
Non è ancora chiaro se la piattaforma stia continuando a testare nuove strategie da annunciare ufficialmente, ma in realtà non si tratta di una vera novità: le pubblicità, sia su dispositivi mobili che su TV, sono sempre più lunghe e le segnalazioni continuano ad essere numerose ormai da tempo. Una strategia di questo tipo potrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al piano Premium, soprattutto con una pressione simile.
Gli utenti non sono entusiasti
Leggendo i vostri commenti abbiano notato un comune disaccordo. Molti di voi preferiscono ricorrere a soluzioni di terze parti, mentre altri hanno scelto di abbonarsi a YouTube Premium. In ogni caso, le pubblicità sono sempre più lunghe e invasive, compromettendo l'esperienza utente.
Alcuni di voi hanno persino deciso di abbandonare la visione su TV, mentre altri preferiscono guardare Shorts pur di evitare pubblicità forzate. Non ci resta che capire come si evolverà la situazione. Come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.