Samsung Galaxy S26 FE, spunta la prima foto: ecco il possibile design del dispositivo

Potrebbero mancare ancora diversi mesi al debutto del Galaxy S26 FE e, al momento, le informazioni disponibili sono piuttosto scarse. Tuttavia, sarebbe emersa la scheda prodotto del dispositivo all'interno del database del Wireless Power Consortium (WPC). Oltre a qualche informazione poco rilevante, la pagina include anche un'immagine reale del modello . Ovviamente vi invitiamo, come sempre, a prendere certe informazioni con la dovuta cautela, in attesa di dettagli ufficiali.

Caratteristiche dello smartphone

Come anticipato, il Galaxy S26 FE è apparso nel database del Wireless Power Consortium ed è stato avvistato da 9to5Google. Non sono state svelate informazioni particolarmente corpose, ma l'immagine è sicuramente il dettaglio più importante. Prima di tutto, il dispositivo porta il numero di modello SM-S741.

Galaxy S26 FE

Come potete vedere dall'immagine, il design dovrebbe essere quasi uguale al predecessore. Tuttavia, il rilievo della fotocamera posteriore è diverso (ma simile a quello della serie S26). In questo caso, però, la fotocamera è posizionata molto vicino alla parte superiore laterale, rispetto a quanto visto su Galaxy S26. Ad ogni modo, lo smartphone non è stato ancora annunciato e non è certo che verrà effettivamente presentato. È comunque probabile che se ne riparli tra diversi mesi.

Per ora, un recente leak suggerisce che sarà alimentato da un chip Exynos, probabilmente l'Exynos 2500 per offrire prestazioni convincenti a un prezzo più accessibile rispetto agli altri modelli. Potremmo aspettarci un buon display, con fotocamere solide ma non estremamente professionali, e ovviamente qualche compromesso su materiali o sensori secondari. Nel complesso, sarà uno smartphone equilibrato e potente, pensato per chi cerca un dispositivo di qualità senza dover necessariamente passare ai modelli di punta.