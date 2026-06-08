Nostalgia e risate a meno di un caffè: Deponia The Complete Journey è quasi regalato su Instant Gaming

I nostalgici del genere punta e clicca e gli amanti delle storie scritte con intelligenza e ironia farebbero bene a fermarsi un momento. La celebre saga tedesca Deponia torna infatti a far parlare di sé grazie alle key di Instant Gaming, che abbattono drasticamente il costo di una delle epopee più stravaganti del panorama videoludico.
Deponia: The Complete Journey, che racchiude in un unico pacchetto i primi tre capitoli dedicati alle sgangherate e iconiche avventure di Rufus e Gal, è infatti acquistabile a un prezzo irrisorio. Per aggiungere questa perla alla propria libreria di Steam, potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, portandovi a casa ore di enigmi e dialoghi brillanti spendendo pochissimo.
Un'edizione monumentale a un prezzo microscopico
Questo pacchetto non si limita a unire i singoli capitoli, ma si propone come la versione definitiva dell'opera. Al suo interno si trovano infatti extra di valore per gli appassionati, come i commenti audio degli sviluppatori, una mappa interattiva per lo spostamento rapido e svariati contenuti bonus che approfondiscono il lore della serie. Il tutto arricchito dalla nota qualità artistica dei fondali disegnati a mano e dalla genialità degli enigmi ambientati sul famigerato pianeta-discarica.
Dal punto di vista puramente economico, l'offerta azzera quasi il prezzo di listino iniziale di 30,00 €, che rappresenta la base di partenza IVA inclusa in Italia. La chiave Steam per PC e Mac viene infatti proposta a un prezzo scontato sul portale di 0,99 € IVA esclusa, riflettendo la percentuale del 97% indicata dal sito. Al momento del pagamento, applicando l'aliquota nostrana del 22%, il prezzo finale si assesta sui 1,21 €, determinando uno sconto complessivo sul prezzo pari al 95,97%. A queste condizioni, perdersi l'umorismo e la satira di Deponia: The Complete Journey è un lusso che nessun amante delle buone storie dovrebbe concedersi.
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