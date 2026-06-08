Nostalgia e risate a meno di un caffè: Deponia The Complete Journey è quasi regalato su Instant Gaming

I nostalgici del genere punta e clicca e gli amanti delle storie scritte con intelligenza e ironia farebbero bene a fermarsi un momento. La celebre saga tedesca Deponia torna infatti a far parlare di sé grazie alle key di Instant Gaming, che abbattono drasticamente il costo di una delle epopee più stravaganti del panorama videoludico.

Deponia: The Complete Journey, che racchiude in un unico pacchetto i primi tre capitoli dedicati alle sgangherate e iconiche avventure di Rufus e Gal, è infatti acquistabile a un prezzo irrisorio. Per aggiungere questa perla alla propria libreria di Steam, potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, portandovi a casa ore di enigmi e dialoghi brillanti spendendo pochissimo.