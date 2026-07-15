Discariche spaziali e cinismo a un euro e mezzo: Deponia: The Complete Journey crolla su Instant Gaming

Portarsi a casa una delle saghe punta e clicca più amate, premiate e divertenti degli ultimi vent'anni oggi costa meno di un caffè al bancone del bar. Chi ha voglia di perdersi tra montagne di rottami, enigmi strampalati e dialoghi intrisi di ironia tagliente troverà un'offerta irresistibile dedicata a Deponia: The Complete Journey . Il pacchetto completo, che mantiene un prezzo di listino originale italiano di 30,00€, scende a soli 1,19€ escluse le tasse. Una volta calcolata l'imposta del 22% nel carrello, la spesa finale si assesta su appena 1,45€ IVA inclusa. Parliamo di una riduzione del 96% indicata sul catalogo, che si traduce in un risparmio effettivo del 95% sul costo totale tassato. Potete assicurarvi la vostra chiave Steam per PC e Mac cliccando sul box informativo sovrastante o seguendo il link diretto alla pagina prodotto .

La folle fuga di Rufus dal pianeta dei rifiuti

Il mondo di Deponia è un gigantesco e affascinante pianeta-discarica dove la popolazione vive letteralmente sommersa dai rifiuti prodotti dalle classi sociali più elevate. Il protagonista indiscusso di questa odissea è Rufus, un inventore strampalato, incredibilmente egoista e spocchioso, il cui unico scopo nella vita è fuggire dal suo villaggio natale per raggiungere Elysium, la lussuosa città fluttuante che splende nel cielo. La sua grigia routine viene completamente sconvolta quando incrocia la strada di Goal, una bellissima ragazza elisiana caduta accidentalmente dalle nuvole. Da questo fatidico incontro nasce una girandola di equivoci, piani d'evasione bizzarri e disastri assortiti che trascinano il giocatore in una delle commedie interattive più brillanti, ciniche e divertenti di sempre, arricchita da una splendida grafica bidimensionale interamente disegnata a mano.

Questa edizione speciale unisce in un'unica, monumentale esperienza narrativa i primi tre storici capitoli della saga, ovvero Deponia, Chaos on Deponia e Goodbye Deponia. Gli autori hanno ridisegnato l'interfaccia e integrato un pratico sistema di viaggio rapido su mappa per permettere un passaggio fluido e senza interruzioni da un capitolo all'altro. Oltre alle decine di ore di gioco della campagna principale, il pacchetto include una valanga di contenuti speciali, come i divertenti commenti audio dei creatori del gioco attivabili durante le partite, video dietro le quinte, la colonna sonora ufficiale completa e una galleria di bozzetti preparatori.

A una cifra poco più che simbolica, fare proprio questo grande tributo alle gloriose avventure grafiche degli anni Novanta rappresenta un'ottima occasione per tutti gli amanti del genere, offrendo una sfida stimolante e una storia scritta con una maestria comica davvero rara.