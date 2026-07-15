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Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: risparmia ulteriormente con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto di una Nintendo Switch 2 tramite l'applicazione di un coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/07/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare 45€ sull'acquisto di una Nintendo Switch 2 tramite l'applicazione del codice sconto ITVS045 per un costo totale e finale d'acquisto di 407,29€.

Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 22 luglio.

Nintendo Switch 2 è la nuova console ibrida di Nintendo. Mantiene il caratteristico design portatile che ha reso celebre la famiglia Switch, permettendo di giocare sia in modalità portatile sia collegata al televisore tramite la base dedicata. La console presenta un display più ampio e una maggiore capacità di elaborazione.

Ulteriori dettagli sulla console

Il sistema è stato sviluppato per supportare titoli di nuova generazione, garantendo maggiore velocità nei caricamenti e una qualità visiva superiore. I nuovi controller Joy-Con introducono miglioramenti nel comfort e nelle funzionalità, mantenendo la possibilità di giocare in modalità multiplayer locale.

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Nintendo Switch 2 offre inoltre una maggiore capacità di archiviazione e una connettività aggiornata, rendendola adatta sia ai giocatori abituali sia a chi cerca una console semplice da utilizzare.

Grazie alla combinazione tra portabilità e prestazioni, Nintendo Switch 2 punta a unire il divertimento casalingo con quello in mobilità, offrendo accesso a un ampio catalogo di giochi ed esclusive Nintendo, vero punto di forza dell'intera produzione. Qui la nostra recensione della console.

#Sconti
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