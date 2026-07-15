Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: risparmia ulteriormente con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare 45€ sull'acquisto di una Nintendo Switch 2 tramite l'applicazione del codice sconto ITVS045 per un costo totale e finale d'acquisto di 407,29€.

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Nintendo Switch 2 è la nuova console ibrida di Nintendo. Mantiene il caratteristico design portatile che ha reso celebre la famiglia Switch, permettendo di giocare sia in modalità portatile sia collegata al televisore tramite la base dedicata. La console presenta un display più ampio e una maggiore capacità di elaborazione.