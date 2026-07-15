Orrore lovecraftiano al day one: The Mound: Omen of Cthulhu in forte sconto su Instant Gaming

C'è un nuovo incubo cosmico pronto a mettere alla prova la vostra sanità mentale e quella dei vostri amici. Proprio oggi, 15 luglio 2026, fa il suo debutto ufficiale The Mound: Omen of Cthulhu , l'atteso titolo che unisce le atmosfere opprimenti di H.P. Lovecraft a dinamiche di sopravvivenza cooperativa. Per l'occasione, il prezzo di listino italiano di 30,00€ viene pesantemente tagliato su Instant Gaming. Il gioco è infatti disponibile a 17,99€ tasse escluse, cifra che si converte in un prezzo finale di 21,95€ IVA inclusa una volta giunti alla cassa. Questa promozione garantisce quindi un risparmio effettivo del 26,83% sulla spesa complessiva tassata rispetto al costo standard del negozio di Steam. Potete assicurarvi la vostra chiave digitale cliccando sul box informativo presente in alto o visitando il link diretto alla pagina prodotto .

Un'esplorazione coloniale nel segno della follia

Sviluppato dal talentuoso studio cileno ACE Team, già noto per opere decisamente fuori dagli schemi come Zeno Clash e The Eternal Cylinder, questo titolo si distingue nettamente dai classici horror presenti sul mercato. L'avventura è ambientata nel XVII secolo e mette i giocatori nei panni di una spedizione di esploratori giunti nel Nuovo Mondo alla ricerca di tesori nascosti all'interno di una giungla maledetta. Il fulcro dell'esperienza risiede in un profondo e spietato sistema di follia che altera progressivamente la percezione visiva e uditiva dei partecipanti. Man mano che l'angoscia prende il sopravvento, i confini tra realtà e allucinazione si fanno sempre più labili, seminando la paranoia e spingendovi a dubitare persino delle indicazioni fornite dai vostri compagni di squadra.

Sotto l'aspetto del gameplay, The Mound: Omen of Cthulhu si struttura come un avvincente ibrido tra un horror psicologico in prima persona, un roguelite e un gioco di estrazione PvE da uno a quattro giocatori. La base operativa è un antico galeone da cui pianificare le incursioni e dividere l'equipaggiamento, che andrà gestito con estrema cura dato il limitatissimo spazio nell'inventario. Durante le spedizioni nella foresta dovrete fare affidamento sulla chat vocale spazializzata per coordinarvi e cooperare, proteggendo al contempo il carretto guidato dal bizzarro Padre Escalona, l'unico mezzo in grado di trasportare i pesanti idoli d'oro e le reliquie estratte verso la salvezza.

L'ispirazione per la trama non attinge dai racconti più inflazionati di Lovecraft, bensì dall'omonimo racconto The Mound (Colui che sussurrava nel buio, scritto originariamente come ghost writer per Zealia Bishop), una scelta che ha permesso agli sviluppatori di muoversi con grande libertà creativa confezionando una direzione artistica superba e mostri dal design grottesco e disturbante. Approfittare di questo sensibile sconto al day one è la scusa perfetta per radunare un gruppo di amici fidati su Steam e tuffarsi in una giungla dove il pericolo più grande non è perdere la vita, ma la ragione.