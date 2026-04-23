Google Foto testa un restyling della scheda Raccolte: ecco come sarà la nuova interfaccia

Google Foto continua a evolversi con aggiornamenti mirati a semplificare l'esperienza d'uso. L'app, già centrale per la gestione di foto e video, è spesso oggetto di modifiche che puntano a rendere più intuitiva la navigazione tra i contenuti.

Le modifiche alla scheda Raccolte di Google Foto

Nella versione attuale, la scheda Raccolte presenta un layout piuttosto denso e disordinato. Nella parte superiore sono presenti collegamenti rapidi come Preferiti e Cestino, mentre il resto dello schermo mostra una serie di riquadri che organizzano album e contenuti in modo gerarchico. Questa struttura offre una visione limitata dei contenuti senza entrare nelle singole sezioni.

L'attuale interfaccia della scheda raccolte, a sinistra, vicino alla nuova, a destra (fonte: Android Authority)

Una versione in fase di test mostra un approccio diverso: stando al nuovo APK Teardown di Android Authority, l'interfaccia sarà presto più pulita e orientata alla visualizzazione immediata. I pulsanti di accesso rapido vengono allineati in una singola riga nella parte alta, liberando spazio per una suddivisione più chiara del resto della pagina.

Sotto questa barra iniziale, la scheda viene organizzata in sezioni orizzontali distinte per ogni tipo di raccolta. Ogni sezione include una fila scorrevole di anteprime, permettendo di visualizzare rapidamente alcuni contenuti senza dover aprire ogni categoria. Un'icona laterale consente poi di accedere alla visualizzazione completa. Rispetto al design attuale, il nuovo layout appare più ordinato e leggibile, facilitando l'individuazione dei contenuti. L'organizzazione per righe rende più immediato lo scorrimento e riduce la sensazione di sovraccarico visivo.

Un'altra novità riguarda la possibilità di espandere o comprimere le singole sezioni. Questo permette di nascondere le raccolte meno rilevanti, mantenendo la schermata principale più libera. L'app sembra inoltre in grado di ricordare le preferenze dell'utente, mantenendo le sezioni chiuse anche nelle aperture successive.

Nonostante le modifiche siano già funzionanti in una versione interna, non è certo che questo restyling venga distribuito pubblicamente. Google potrebbe continuare a modificarne alcuni elementi prima di un eventuale rilascio. Voi che ne pensate intanto? Vi piacerebbe questa nuova interfaccia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.