Nuovi AirPods Pro in arrivo quest’anno: tutte le possibili novità e caratteristiche

Apple sta attualmente lavorando a una nuova versione degli auricolari AirPods Pro, il cui debutto dovrebbe avvenire quest'anno. Mentre per ora non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, nel corso dei mesi sono emerse diverse indiscrezioni sulle possibili caratteristiche dei nuovi prodotti. Come sempre, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze.
Nuove funzionalità e possibili caratteristiche
Prima di tutto, i nuovi auricolari potrebbero adottare telecamere a infrarossi in grado di riconoscere i gesti delle mani. In questo modo potrete controllare la musica e altre funzioni o contenuti attraverso semplici comandi gestuali, senza quindi dover utilizzare il vostro smartphone o dispositivo. Ricordiamo che gli AirPods Pro supportano già i gesti della testa, ma non delle mani: è già possibile rifiutare o accettare le chiamate con un cenno del capo, ma la nuova aggiunta renderebbe l'esperienza dell'utente ancora più fruibile.
Secondo le indiscrezioni, i gesti con le mani potrebbero eliminare completamente anche la sensibilità alla pressione dallo stelo. A tal proposito, le minuscole telecamere a infrarossi non potranno essere utilizzate per scattare foto, ma a quanto pare forniranno agli AirPods informazioni su ciò che circonda chi li indossa. In pratica, potrebbero trasmettere dati a un iPhone collegato, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete. Inoltre, secondo l'analista Ming-Chi Kuo, queste fotocamere integrate miglioreranno l'esperienza audio spaziale se utilizzate con il visore Vision Pro. Sicuramente le funzionalità di Visual Intelligence e Siri, introdotte con iOS 27, giocheranno un ruolo cruciale.
Nuovo chip e altri cambiamenti
Sebbene non ci siano ancora conferme in merito, Apple potrebbe utilizzare un nuovo chip H3. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, dato che gli AirPods Pro 3 utilizzano lo stesso chip H2 dei Pro 2. In ogni caso, potremmo aspettarci miglioramenti in termini di qualità e bassa latenza.
Qualche incertezza anche sul nome degli auricolari, che secondo alcune fonti potrebbero essere rinominati "AirPods Ultra". Il loro debutto potrebbe avvenire a settembre di quest'anno e potrebbero essere più costosi del modello attuale.