AirPods Pro: tutto sui possibili prezzi, le funzioni e la nuova strategia di Apple

Dopo il debutto degli AirPods Pro 3 avvenuto questo autunno, l'azienda di Cupertino sta già lavorando al prossimo modello Pro . In base alle precedenti indiscrezioni, sappiamo già che ha intenzione di integrare delle piccole fotocamere a infrarossi, pensate per Apple Intelligence. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono un cambio di strategia, con tre novità che si distinguono nettamente rispetto al resto.

A cambiare dovrebbe essere anche il prezzo, probabilmente superiore rispetto ai Pro 3 standard, con cifre che potrebbero superare anche i 299 dollari . Ricordiamo che anche gli AirPods 4 non-Pro sono disponibili in due versioni, di cui una con cancellazione attiva del rumore e una senza. È probabile che i modelli in arrivo il prossimo anno seguano una strategia simile, quindi non ci sarà una generazione completamente nuova.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la consueta newsletter "Power On", il nuovo modello dovrebbe arrivare già nell'autunno del 2026. Questa prima novità rappresenta una svolta per Apple, considerando che solitamente trascorrono almeno tre anni tra un prodotto e l'altro. È bene però fare una precisazione: in questo caso non si tratta degli AirPods 4 , ma di una versione di fascia alta degli AirPods Pro 3. Si ipotizza quindi la futura disponibilità non solo del classico modello base, ma di una seconda versione con fotocamere integrate.

I modelli in sviluppo

Stando ad altre indiscrezioni di Gurman, emerse nelle scorse settimane, Apple starebbe lavorando a due versioni degli AirPods 5. Tra le possibili novità, questi modelli potrebbero includere il monitoraggio della temperatura corporea e il chip H3, anche se non è ancora chiaro quali auricolari lo riceveranno per primi. Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli.