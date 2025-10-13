Apple al lavoro sui nuovi AirPods Pro, AirPods 5 e chip H3, secondo alcune indiscrezioni

L'azienda di Cupertino sta sviluppando la prossima generazione di AirPods, inclusi AirPods Pro e AirPods 5, con il nuovo chip H3 per prestazioni audio avanzate.

Secondo alcune indiscrezioni, Apple sta lavorando alla nuova versione degli AirPods Pro, insieme ad altre novità. Per ora non è ancora chiaro se si tratti degli AirPods Pro 4 o di una semplice versione aggiornata degli attuali Pro 3, presentati lo scorso mese. Mark Gurman di Bloomberg descrive questi prodotti come una nuova versione degli auricolari in-ear di fascia alta, ma ovviamente scopriremo ulteriori dettagli prossimamente e vi aggiorneremo con informazioni più concrete.

Nuove versioni degli auricolari in sviluppo Come vi abbiamo anticipato, queste informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg. Dopo aver presentato gli AirPods Pro 3 lo scorso mese, Apple sta già lavorando a nuovi prodotti. Si parte quindi dalla nuova versione degli AirPods Pro, che potrebbe essere un aggiornamento degli auricolari attuali. Non sarebbe una vera e propria novità, dato che gli AirPods Pro 2 sono stati aggiornati l'anno successivo senza alcun cambio di nome. A confermare questa ipotesi è stato un leaker sulla piattaforma cinese Weibo, secondo cui si tratterebbe di una versione di fascia alta degli AirPods Pro 3, piuttosto che degli AirPods Pro 4. Altre fonti parlano di possibili cambiamenti hardware più significativi, previsti per il prossimo anno. AirPods Pro 3 Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando anche a due versioni degli AirPods 5, che non dovrebbero però includere il rilevamento del battito cardiaco, presente invece negli AirPods Pro 3. Piuttosto, potrebbero accogliere nuove funzioni che consentono di monitorare la propria salute, come la misurazione della temperatura corporea. Si parla anche di una minuscola telecamera a infrarossi che dovrebbe migliorare l'interazione con il Vision Pro, ma vi terremo aggiornati sugli auricolari che introdurranno queste novità. AirPods Pro 3: tutte le novità sul nuovo modello di cuffie direttamente dall'evento Apple