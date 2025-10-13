Il team di Battlefield 6 parla delle patch e dei fix in arrivo basate sui feedback del primo fine settimana

Il producer David Sirland ha confermato su X che sono in arrivo diverse patch e aggiornamenti, basati sui dati raccolti durante il primo fine settimana di gioco. Gli interventi previsti riguarderanno, tra le altre cose, il netcode, il bilanciamento delle armi, la visibilità e la verticalità delle mappe .

Battlefield 6 è disponibile solo da pochi giorni, ma il team di sviluppo ha già iniziato a monitorare con attenzione i feedback della community per affrontare i problemi e il bilanciamento .

Alcuni degli aspetti su cui il team sta indagando e lavorando

Tra le criticità più discusse figurano la dispersione dei colpi (bloom), la registrazione incoerente dei danni e il comportamento di veicoli e punti di respawn. Sirland ha assicurato che questi aspetti verranno corretti a breve. In particolare, molti giocatori hanno segnalato che i fucili d'assalto risultano meno efficaci rispetto alle mitragliette, rendendo gli scontri poco prevedibili. Il producer ha chiarito che le armi sono progettate per ruoli differenti, ma ha ammesso che ulteriori aggiustamenti sono in programma.

Sono stati segnalati anche problemi di performance su alcune CPU e GPU, con casi di surriscaldamento e cali di frame rate, soprattutto su sistemi dotati di processori Intel di 13ª generazione. Anche le problematiche di rete - come colpi ritardati e morti improvvise - sono sotto analisi. Sirland ha invitato i giocatori a inviare clip con overlay attivi per aiutare il team a individuare con precisione le cause dei problemi.

Il team sta inoltre monitorando l'uso eccessivo delle mine e la frequenza delle rianimazioni tramite defibrillatore, che potrebbero essere oggetto di bilanciamento. Infine, Sirland ha annunciato che il sistema Portal sarà ampliato con modalità classiche come Deathmatch e Dominio, e che sono in lavorazione miglioramenti al matchmaking e alla visibilità del browser server, in particolare per le regioni meno popolate.