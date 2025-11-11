Apple AirPods Pro 3 in sconto su AliExpress con i nostri coupon: ecco come risparmiare

Su AliExpress sono disponibili gli auricolari Apple AirPods Pro 3 a 239,04 €, ma con il nostro codice SDMULTI20 potrai risparmiare ulteriori 20 € (prova il codice IT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:
- 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
- 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €
Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
Caratteristiche degli AirPods Pro 3
Gli auricolari sono venduti da un fornitore terzo in Italia. Il venditore ha fornito i documenti di autorizzazione del marchio e ha firmato la Lettera di impegno per l'autenticità degli articoli.
Si tratta di auricolari con cancellazione attiva del rumore, fino a due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro 2. Anche le prestazioni audio sono migliorate, con un suono tridimensionale coinvolgente, mentre i nuovi cuscinetti in silicone disponibili in cinque taglie si adattano meglio alla forma di ogni orecchio. Per quanto concerne l'autonomia, una singola carica offre fino a 8 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore.