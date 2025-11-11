Embark Studios svela le vendite di ARC Raiders, i numeri sono impressionanti

Che ARC Raiders stia riscuotendo un enorme successo era già evidente, ma ora possiamo finalmente quantificarlo. Nexon e il team di Embark Studios hanno annunciato che l'extraction shooter ha superato i 4 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Un risultato che farebbe invidia a molte produzioni tripla A di publisher affermati.
Lanciato lo scorso 30 ottobre, il gioco ha raggiunto questo traguardo in meno di due settimane, con i numeri che sono destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane a buon ritmo. Su Steam, ad esempio, gli utenti simultanei sono aumentati nettamente a una settimana dal lancio, anziché calare come spesso accade, segno che il passaparola positivo sta contribuendo ad allargare la base di giocatori.
Oltre 700.000 giocatori simultanei nell'ultimo weekend
A proposito, di utenti contemporanei, come svelato in precedenza durante lo scorso fine settimana ARC Raiders ha registrato un picco di 462.000 giocatori su Steam. Il comunicato di Embark Studios ci offre il quadro d'insieme: includendo i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S sono stati superati i 700.000 utenti simultanei nell'ultimo weekend.
Per chi ancora non lo conoscesse, ARC Raiders è uno sparatutto multiplayer online in terza persona di tipo extraction shooter ambientato in un mondo sci-fi post-apocalittico. I giocatori vestono i panni dei Raider, che si avventurano sulla superficie e combattono contro misteriosi invasori meccanici noti come ARC, in missioni PvEvP ad alto tasso d'azione. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di ARC Raiders.