Embark Studios svela le vendite di ARC Raiders, i numeri sono impressionanti

Che ARC Raiders stia riscuotendo un enorme successo era già evidente, ma ora possiamo finalmente quantificarlo. Nexon e il team di Embark Studios hanno annunciato che l'extraction shooter ha superato i 4 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Un risultato che farebbe invidia a molte produzioni tripla A di publisher affermati.

Lanciato lo scorso 30 ottobre, il gioco ha raggiunto questo traguardo in meno di due settimane, con i numeri che sono destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane a buon ritmo. Su Steam, ad esempio, gli utenti simultanei sono aumentati nettamente a una settimana dal lancio, anziché calare come spesso accade, segno che il passaparola positivo sta contribuendo ad allargare la base di giocatori.