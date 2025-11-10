ARC Raiders non rallenta e segna un nuovo record di giocatori su Steam

Lo confermano i dati di SteamDB: ieri, alle 21:00 italiane, il titolo ha registrato un nuovo record di utenti simultanei su Steam , toccando quota 462.000 giocatori , superando persino Battlefield 6, che nel fine settimana ha toccato un picco massimo di 441.000 persone.

L'interesse per ARC Raiders era già alto prima del lancio, ma il passaparola positivo tra i giocatori evidentemente ha spinto l'extraction shooter di Embark Studios a raggiungere un pubblico ancora più ampio .

L'extraction shooter continua a crescere in termini di affluenza

Il dato è particolarmente significativo, poiché ARC Raiders rappresenta uno dei rari casi in cui il numero di giocatori cresce nel tempo anziché calare. Nelle prime 24 ore dal lancio, avvenuto il 30, il titolo aveva raggiunto 264.000 utenti, saliti poi a 354.000 nel primo weekend. Numeri già eccellenti per una nuova IP non free-to-play, che però sono ulteriormente aumentati nei giorni successivi. Una tendenza controcorrente rispetto al classico picco iniziale seguito da un calo fisiologico, più o meno marcato.

Come accennato, il passaparola ha giocato un ruolo chiave. Attualmente ARC Raiders gode dell'89% di recensioni positive su Steam, segno che la maggior parte dei giocatori non ha riscontrato problemi rilevanti. Anche la stampa internazionale ha accolto favorevolmente il titolo, con una media voto di 88 su Metacritic. A questo proposito, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di ARC Raiders per scoprire cosa rende questo shooter così speciale.