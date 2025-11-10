Apple punta alle funzioni satellitari per iPhone: ecco le novità in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad alcune funzionalità satellitari che dovrebbero migliorare l'esperienza utente anche nelle aree senza copertura. Ciò significa poter usufruire di una connessione più affidabile anche in casi di emergenza , potendo quindi utilizzare il proprio iPhone in qualsiasi contesto e nei luoghi più remoti. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere sempre con le pinze, in attesa di conferme o smentite, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Le nuove funzioni

A riportare le informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter "Power On". Sembra infatti che Apple abbia intenzione di sviluppare nuove funzioni satellitari che dovrebbero agevolare navigazione e condivisione di dati da parte dell'utente. Si tratta precisamente di:

Apple Maps : potrà essere utilizzata anche senza dati mobili o Wi-Fi

: potrà essere utilizzata anche senza dati mobili o Wi-Fi Foto nell'app Messaggi : si potranno mandare le foto nell'applicazione Messaggi via satellite

: si potranno mandare le foto nell'applicazione Messaggi via satellite Utilizzo naturale : secondo quanto riportato, si tratterà di un utilizzo semplice e in ambienti interni, quindi non dovrete necessariamente puntare il dispositivo verso il cielo aperto

: secondo quanto riportato, si tratterà di un utilizzo semplice e in ambienti interni, quindi non dovrete necessariamente puntare il dispositivo verso il cielo aperto Satellite su 5G : si tratta del supporto per 5G NTN, quindi le reti mobili possono usare i satelliti per aumentare la copertura dove il segnale è debole o assente

: si tratta del supporto per 5G NTN, quindi le reti mobili possono usare i satelliti per aumentare la copertura dove il segnale è debole o assente Framework API satellitare per app di terze parti: si tratta di un'API che potranno integrare gli sviluppatori all'interno delle loro app affinché si possa sfruttare le connettività satellitare. Tuttavia, non tutti i servizi saranno compatibili

Per ora sembra che le telefonate, le videochiamate e la navigazione web non saranno ancora disponibili via satellite.