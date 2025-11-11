24

Fallout 4: Anniversary Edition riceve tante recensioni negative su Steam, tra bug e problemi di performance

Il lancio di Fallout 4: Anniversary Edition è stato accompagnato da numerose recensioni negative: a quanto pare l'aggiornamento introduce più problemi che novità.

Fallout 4: Anniversary Edition non è stato accolto positivamente dai giocatori, soprattutto su PC, dove il titolo è stato sommerso da recensioni negative su Steam.

Pubblicata ieri, questa edizione include sei add-on ufficiali, oltre 150 contenuti del Creation Club - mod e oggetti creati dalla community. Le novità sono disponibili come upgrade a pagamento per chi possiede già il gioco base (al prezzo di 39,99 euro o di 19,99 euro se si hanno già i DLC) oppure come versione standalone a 59,99 euro. Il lancio è stato accompagnato da un aggiornamento che ha introdotto il nuovo menu Creazioni per tutte le versioni di Fallout 4.

Incompatibilità con le mod e nuovi problemi

Proprio l'aggiornamento sembra aver causato i maggiori disagi: negli ultimi due giorni Fallout 4 ha raccolto circa 670 recensioni negative, facendo scendere la percentuale di valutazioni positive degli ultimi 30 giorni al 64%.

Le critiche principali riguardano problemi di prestazioni, crash e bug vari, nonché l'incompatibilità con le mod della community, che come saprete sono tantissime su PC e uno dei maggiori punti di forza per tanti giocatori. Inoltre, il sospetto che l'update introduca un sistema per mod a pagamento pare aver generato un forte malcontento tra i giocatori. Anche su console si segnalano crash frequenti e tempi di caricamento prolungati, ma in questo caso le segnalazioni sono più frammentate.

Su Steam, molti utenti lo definiscono un aggiornamento insoddisfacente e mal realizzato, al punto che consigliano di bloccare gli aggiornamenti automatici o ripristinare la versione precedente per mantenere la compatibilità con le mod e prevenire i problemi introdotti con la nuova.

