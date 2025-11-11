Fallout 4: Anniversary Edition riceve tante recensioni negative su Steam, tra bug e problemi di performance

Fallout 4: Anniversary Edition non è stato accolto positivamente dai giocatori, soprattutto su PC, dove il titolo è stato sommerso da recensioni negative su Steam.

Pubblicata ieri, questa edizione include sei add-on ufficiali, oltre 150 contenuti del Creation Club - mod e oggetti creati dalla community. Le novità sono disponibili come upgrade a pagamento per chi possiede già il gioco base (al prezzo di 39,99 euro o di 19,99 euro se si hanno già i DLC) oppure come versione standalone a 59,99 euro. Il lancio è stato accompagnato da un aggiornamento che ha introdotto il nuovo menu Creazioni per tutte le versioni di Fallout 4.