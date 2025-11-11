Il rinvio di GTA 6 costerebbe decine di milioni di dollari, Take-Two non vuole un lancio alla Cyberpunk 2077

Secondo le fonti di Tom Henderson, il secondo rinvio di GTA 6 potrebbe rivelarsi estremamente oneroso per Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games. L'azienda avrebbe già messo in conto un aumento significativo dei costi, pari a decine di milioni di dollari al mese, pur di raggiungere il livello qualitativo desiderato ed evitare un lancio problematico come quello di Cyberpunk 2077.
Durante l'ultimo podcast di Insider Gaming, Henderson ha dichiarato: "Ho ricevuto una stima da uno sviluppatore, e secondo lui questo comporterà un costo aggiuntivo di 10 milioni di dollari al mese per Take-Two. Quindi, stiamo parlando di 60 milioni di dollari in più." Ha poi aggiunto che, considerando altri fattori, la cifra potrebbe arrivare fino a 100 milioni di dollari.
I contenuti di GTA 6 sono già pronti, ma Take-Two vuole evitare di seguire le orme di Cyberpunk 2077
Henderson sostiene che Rockstar abbia già completato gran parte dei contenuti di GTA 6, e che il periodo che ci separa dal lancio sarà interamente dedicato alla pulizia e ottimizzazione del codice, con l'obiettivo di evitare una situazione disastrosa come quella vissuta da Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One. L'"impressione iniziale" è considerata cruciale, soprattutto per un titolo destinato a vendere per molti anni. Volendo prendere un esempio più recente, basti pensare a Monster Hunter Wilds, che ha venduto 10 milioni di copie nelle prime settimane spinto dall'entusiasmo, per poi vedere le vendite colare a picco a causa dei numerosi problemi tecnici tuttora non risolti.
Sebbene 60 milioni di dollari siano una cifra enorme, sufficiente a finanziare un gioco doppia A, nel contesto di una produzione faraonica come GTA 6 si tratta di un costo relativamente contenuto. Da tempo si stima che il budget complessivo del gioco abbia raggiunto i 2 miliardi di dollari, e le previsioni indicano che al lancio potrebbe vendere decine di milioni di copie in tempi rapidissimi.
In definitiva, anche se confermati, questi costi potrebbero essere un investimento che Take-Two potrebbe essere ben disposta a sostenere pur di garantire un lancio impeccabile e un impatto positivo immediato sul pubblico, evitando di dover correre ai ripari per sistemare un gioco pubblicato prematuramente.