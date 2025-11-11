Il rinvio di GTA 6 costerebbe decine di milioni di dollari, Take-Two non vuole un lancio alla Cyberpunk 2077

Durante l'ultimo podcast di Insider Gaming, Henderson ha dichiarato: "Ho ricevuto una stima da uno sviluppatore, e secondo lui questo comporterà un costo aggiuntivo di 10 milioni di dollari al mese per Take-Two. Quindi, stiamo parlando di 60 milioni di dollari in più." Ha poi aggiunto che, considerando altri fattori, la cifra potrebbe arrivare fino a 100 milioni di dollari .

I contenuti di GTA 6 sono già pronti, ma Take-Two vuole evitare di seguire le orme di Cyberpunk 2077

Henderson sostiene che Rockstar abbia già completato gran parte dei contenuti di GTA 6, e che il periodo che ci separa dal lancio sarà interamente dedicato alla pulizia e ottimizzazione del codice, con l'obiettivo di evitare una situazione disastrosa come quella vissuta da Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One. L'"impressione iniziale" è considerata cruciale, soprattutto per un titolo destinato a vendere per molti anni. Volendo prendere un esempio più recente, basti pensare a Monster Hunter Wilds, che ha venduto 10 milioni di copie nelle prime settimane spinto dall'entusiasmo, per poi vedere le vendite colare a picco a causa dei numerosi problemi tecnici tuttora non risolti.

Sebbene 60 milioni di dollari siano una cifra enorme, sufficiente a finanziare un gioco doppia A, nel contesto di una produzione faraonica come GTA 6 si tratta di un costo relativamente contenuto. Da tempo si stima che il budget complessivo del gioco abbia raggiunto i 2 miliardi di dollari, e le previsioni indicano che al lancio potrebbe vendere decine di milioni di copie in tempi rapidissimi.

In definitiva, anche se confermati, questi costi potrebbero essere un investimento che Take-Two potrebbe essere ben disposta a sostenere pur di garantire un lancio impeccabile e un impatto positivo immediato sul pubblico, evitando di dover correre ai ripari per sistemare un gioco pubblicato prematuramente.