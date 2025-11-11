Nintendo Switch OLED in sconto su AliExpress: risparmia oltre 150 € con i nostri codici

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED nella colorazione nera a 202,94 €, ma con il nostro codice SDMULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova il codice IT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Non è tutto, perché è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

L'offerta di PayPal vale solo l'11 e il 17 novembre. Considerando quindi il prezzo di listino di 349,99 €, lo sconto attuale (202,94 €) e le varie promozioni disponibili (codici e offerta PayPal), potrai risparmiare oltre 150 €. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.