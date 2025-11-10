Il rinvio di GTA 6 è arrivato fino al parlamento polacco

Come segnalato dall'utente Reddit Tjudool nel subreddit r/GTA6 , durante una seduta parlamentare un deputato ha commentato il rinvio della data di uscita . Si chiama Witold Tumanowicz, ed è un membro del partito di estrema destra Confederazione Libertà e Indipendenza, deputato per la circoscrizione di Chełm, è intervenuto giovedì prendendo la parola in aula.

L'annuncio del rinvio di GTA 6 non è sicuramente passato inosservato nel mondo dei videogiochi. Non solo, visto che è arrivato anche al parlamento polacco , seppure sotto forma di commento sarcastico.

"Nel mio intervento in parlamento volevo informarvi di una questione molto preoccupante. Un'ora fa, Rockstar Games ha annunciato che l'uscita di GTA VI sarà rimandata al prossimo anno. Si tratta di uno scandalo enorme. Sinceramente, se la gente non scende in strada dopo una cosa del genere... non so cosa potrà mai accadere." - Witold Tumanowicz

In realtà, GTA 6 era già previsto per il 2026, ma a maggio, non al 19 novembre. Comunque sia, l'intervento di Tumanowicz ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri parlamentari, considerato anche il tono sarcastico con cui ha pronunciato quelle parole. Il fatto che un argomento completamente irrilevante per la politica polacca sia stato portato in aula, anche se per scherzo, ha irritato diversi cittadini.

Alcuni media hanno descritto la scena come "assurda", mentre molti utenti sui social hanno espresso frustrazione e disappunto. Altri invece hanno interpretato il discorso di Tumanowicz come una satira del modo in cui il Parlamento si occupa spesso di questioni banali.