Amazon blocca le app pirata su Fire TV Stick anche in Italia e Spagna, ecco cosa cambia per gli utenti

Amazon estende a Italia e Spagna il blocco delle app pirata su Fire TV Stick, dopo i test in Germania e Francia. In collaborazione con ACE, l'azienda punta a proteggere gli utenti.

Amazon ha annunciato l'estensione del blocco delle app pirata sui dispositivi Fire TV Stick anche in Italia e Spagna, dopo una fase di test iniziale condotta con successo in Germania e Francia. La misura, parte di una più ampia strategia contro la pirateria digitale, mira a impedire l'uso di applicazioni che consentono l'accesso a contenuti non autorizzati, anche quando installate al di fuori dell'Appstore ufficiale. L'azienda sottolinea che l'iniziativa ha lo scopo di proteggere i diritti dei creatori e la sicurezza degli utenti, spesso esposti a malware e frodi attraverso app pirata. In collaborazione con la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) Amazon punta a rafforzare il proprio ecosistema con controlli più efficaci e mirati.

Il blocco delle app su Amazon Fire TV Stick sarà preceduto da una notifica Il blocco delle app incriminate sarà selettivo e preceduto da una notifica all'utente, che potrà rimuoverle o sostituirle con alternative legali. Fire TV continuerà a offrire un'ampia gamma di servizi di streaming legittimi, dai grandi player premium alle piattaforme gratuite, inclusi contenuti sportivi live. Amazon abbandona Android sulle Fire TV Stick: pirateria e "pezzotto" troppo diffusi "La piattaforma è costruita per l'intrattenimento, non per la pirateria", ha dichiarato un portavoce di Amazon, ribadendo che l'esperienza d'uso della maggior parte degli utenti resterà invariata. Importante è anche la precisazione che questa misura non elimina il sideloading, pratica che rimane consentita per scopi di sviluppo e test. Amazon chiarisce che il blocco non riguarda l'installazione manuale di app in generale, ma solo quelle che violano i diritti d'autore