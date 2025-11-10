Amazon blocca le app pirata su Fire TV Stick anche in Italia e Spagna, ecco cosa cambia per gli utenti

Amazon ha annunciato l'estensione del blocco delle app pirata sui dispositivi Fire TV Stick anche in Italia e Spagna, dopo una fase di test iniziale condotta con successo in Germania e Francia. La misura, parte di una più ampia strategia contro la pirateria digitale, mira a impedire l'uso di applicazioni che consentono l'accesso a contenuti non autorizzati, anche quando installate al di fuori dell'Appstore ufficiale.
L'azienda sottolinea che l'iniziativa ha lo scopo di proteggere i diritti dei creatori e la sicurezza degli utenti, spesso esposti a malware e frodi attraverso app pirata. In collaborazione con la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) Amazon punta a rafforzare il proprio ecosistema con controlli più efficaci e mirati.
Il blocco delle app su Amazon Fire TV Stick sarà preceduto da una notifica
Il blocco delle app incriminate sarà selettivo e preceduto da una notifica all'utente, che potrà rimuoverle o sostituirle con alternative legali. Fire TV continuerà a offrire un'ampia gamma di servizi di streaming legittimi, dai grandi player premium alle piattaforme gratuite, inclusi contenuti sportivi live.
"La piattaforma è costruita per l'intrattenimento, non per la pirateria", ha dichiarato un portavoce di Amazon, ribadendo che l'esperienza d'uso della maggior parte degli utenti resterà invariata. Importante è anche la precisazione che questa misura non elimina il sideloading, pratica che rimane consentita per scopi di sviluppo e test. Amazon chiarisce che il blocco non riguarda l'installazione manuale di app in generale, ma solo quelle che violano i diritti d'autore
La collaborazione con ACE rende le Fire TV Stick di Amazon ancora più sicure
La collaborazione con ACE rafforza inoltre il programma "trusted notifier", che consente di segnalare in modo affidabile app e contenuti illegali, rendendo più rapida la loro rimozione. Amazon ribadisce la propria volontà di mantenere trasparenza e sicurezza, spiegando che l'obiettivo non è limitare la libertà degli utenti, ma creare un ambiente digitale più protetto e responsabile.
Inoltr, grazie a un sistema di autenticazione per sviluppatori integrato in Vega, Fire OS continuerà a supportare pienamente le funzioni necessarie ai developer. Con questa mossa, le Fire TV Stick di Amazon entrano in una nuova fase: un ecosistema più controllato ma anche più sicuro, coerente con le esigenze di un mercato in cui la lotta alla pirateria diventa sempre più cruciale.