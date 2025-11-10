91

Annunciato un nuovo State of Play: data orario e tutti i dettagli

Sony ha appena annunciato un nuovo State of Play, dedicato in particolare ai giochi sviluppati in Asia e Giappone, pieno di aggiornamenti eccitanti.

La protagonista di Resident Evil Requiem

Sony ha annunciato un nuovo State of Play. Si tratta di un episodio speciale della durata di oltre 40 minuti, dedicato ai giochi creati in Giappone e in tutta l'Asia. Comunque sia, ci saranno anche dei non meglio definiti "aggiornamenti entusiasmanti."

Dalle serie amate dai fan a creazioni indie particolari, lo show, condotto dal doppiatore Yuki Kaji, sarà ricco di grandi giochi, interviste e anteprime sui titoli più attesi, si può leggere nell'annuncio ufficiale, che però non scende nei dettagli.

Quando sarà trasmesso?

State of Play Japan andrà in onda su YouTube domani, 11 novembre alle 23:00 CEST (ora italiana).

L'immagine dell'annuncio

Il canale YouTube giapponese di PlayStation trasmetterà la versione completa in lingua giapponese, mentre il canale PlayStation ufficiale proporrà l'audio giapponese con sottotitoli in inglese.

Difficile dire quali titoli saranno mostrati. L'unica certezza è che non dobbiamo aspettarci aggiornamenti dei giochi dei PlayStation Studios. Sicuramente ci saranno giochi finanziati direttamente da Sony, visti i soldi investiti in Cina e Giappone per stringere accordi editoriali, ma non è facile prevedere quali.

Dovendo fare delle ipotesi, e ribadendo che sono tali, punteremmo sulla presenza di Resident Evil Requiem, una serie che fa sempre colpo sugli utenti PlayStation e, rimanendo in tema Capcom, potrebbe esserci anche Onimusha: Way of the Sword, anch'esso disponibile tra pochi mesi. Magari potrebbero esserci anche Code Vein 2 di Bandai Namco o notizie sul DLC di Elden Ring: Nightreign di FromSoftware. Sicuramente saranno mostrati dei giochi provenienti dalla Cina, visto il rapporto strettissimo tra Sony e quel territorio.

Detto questo, staremo a vedere. Tanto non manca molto per sapere cosa sarà mostrato, visto che l'evento è domani.

