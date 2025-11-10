Vari giochi di PS Plus di novembre e dicembre sembrano apparsi per errore nel PS Store, compreso un CoD

I giocatori sono in attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi di PS Plus Extra e Premium di novembre e forse stanno già pensando ai titoli di PlayStation Plus Essential di dicembre. Se siete tra essi, siete fortunati perché pare che Sony per sbaglio abbia messo in mostra alcuni videogiochi che saranno pubblicati sul servizio in abbonamento per PS4 e PS5.

I giochi di PS Plus di novembre e dicembre secondo i rumor

Come potete vedere nei post di Reddit che trovate nella notizia, alcuni utenti hanno mostrato una schermata di PlayStation Plus Extra / Premium scattata tramite la console. Nella lista di videogiochi ci sono dei titoli - come Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, Call of Duty: Modern Warfare III e Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections - che in realtà non sono presenti nel catalogo e che infatti sono poi scomparsi, secondo le segnalazioni dei redditor.

In un altro post viene invece mostrato il fatto che tre giochi sono segnalati come parte di PS Plus Essential: Rainbow Six Siege Deluxe Edition, House Flipper e Dragon Quest Builders 2. Nessuno dei tre è stato parte del livello base del servizio in passato e il fatto che la console li abbia mostrati in questo modo è sospetto.

Sicuramente il PS Store ha avuto qualche tipo di problema e ha mostrato giochi scorretti: è possibile che questi siano alcuni dei titoli che saranno aggiunti a novembre e dicembre. È però anche possibile che sia solo un errore e che non si possa fare affidamento su di esso. Non ci resta che attendere.

Rimanendo in tema, un noto leaker ha svelato che un capitolo di GTA arriverà su PS Plus Extra.