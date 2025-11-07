PlayStation Plus Extra: un gioco di novembre pare sia già trapelato, ed è famosissimo

Consideriamo comunque la faccenda come una voce di corridoio per il momento, mentre l' annuncio ufficiale da parte di Sony sui giochi in arrivo a novembre in PlayStation Plus Extra e Premium è previsto per la prossima settimana e probabilmente per mercoledì 12 novembre.

Il quinto capitolo della celebre serie di Rockstar Games è già stato all'interno del servizio in abbonamento di Sony, così come è stato a più riprese anche su Xbox Game Pass, dunque si tratterebbe di un ritorno a disposizione degli abbonati.

Il solito billbil-kun, leaker che è diventato praticamente una garanzia, potrebbe aver svelato già uno dei giochi in arrivo a novembre nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium , e si tratterebbe di un gioco famosissimo , considerato che Grand Theft Auto V.

Un ritorno ciclico nel catalogo

L'affidabilità di billbil-kun è nota e questo ci porta a prendere in considerazione con una certa sicurezza questo leak, sul quale ha impostato anche un articolo su DeaLabs che riporta la questione.

A quanto pare, Grand Theft Auto 5 dovrebbe essere messo a disposizione dal 18 novembre nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, data che in effetti dovrebbe corrispondere all'arrivo della prossima mandata di titoli nel servizio in abbonamento.

Take-Two e Rockstar Games hanno un approccio alquanto cauto con i servizi in abbonamento, almeno quelli altrui, visto che ne hanno lanciato anche uno proprio con GTA+ (che proprio in questi giorni ha aggiunto GTA Online al suo catalogo).

In vari casi precedenti, i titoli della compagnia sono stati introdotti con grandi fanfare all'interno dei cataloghi di Game Pass e PS Plus ma tendono a rimanervi per una quantità di mesi inusualmente piccola, magari preferendo tornare a più riprese al loro interno.

Nel caso di GTA 5, il gioco è stato parte del catalogo di PS Plus già a dicembre 2023 e poi a novembre 2024: se venisse confermato il suo arrivo anche questo novembre diverrebbe una sorta di tradizione annuale.