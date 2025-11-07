2

PlayStation Plus Extra: un gioco di novembre pare sia già trapelato, ed è famosissimo

Un noto e affidabile leaker ha anticipato l'arrivo di un primo gioco della mandata di novembre per PlayStation Plus Extra e Premium e si tratta di un titolo davvero molto noto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/11/2025
Il logo di PlayStation Plus

Il solito billbil-kun, leaker che è diventato praticamente una garanzia, potrebbe aver svelato già uno dei giochi in arrivo a novembre nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratterebbe di un gioco famosissimo, considerato che Grand Theft Auto V.

Il quinto capitolo della celebre serie di Rockstar Games è già stato all'interno del servizio in abbonamento di Sony, così come è stato a più riprese anche su Xbox Game Pass, dunque si tratterebbe di un ritorno a disposizione degli abbonati.

Consideriamo comunque la faccenda come una voce di corridoio per il momento, mentre l'annuncio ufficiale da parte di Sony sui giochi in arrivo a novembre in PlayStation Plus Extra e Premium è previsto per la prossima settimana e probabilmente per mercoledì 12 novembre.

