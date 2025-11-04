Disponibili i giochi “gratis” PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di novembre

Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, qui sotto abbiamo elencato i nuovi giochi mensili del servizio di Sony. Avete tempo fino a lunedì 1° dicembre per riscattarli, dopodiché verranno sostituiti con altri titoli:

I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di novembre da oggi sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio (Essential, Extra e Premium), che dunque ora possono reclamarli e aggiungerli alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Scopriamo i nuovi giochi di novembre per gli abbonati a PS Plus Essential

Facciamo una panoramica dei nuovi giochi disponibili per abbonati. Stray è un action adventure in terza persona in cui vestiamo i panni di un gatto e ambientato tra le strade al neon di una cybercittà decadente. Per questo motivo le fasi esplorative, i combattimenti e la risoluzione di enigmi propongono meccaniche piuttosto particolari e incentrate sull'agilità del felino e l'uso di alcuni gadget tecnologici, cosa che ha generato molto interesse intorno al titolo fin dal suo annuncio. A conti fatti si è rivelata un'avventura davvero piacevole, come spiegato nella nostra recensione.

Proseguiamo con EA Sports WRC 24, l'ultima edizione del simulatore ufficiale del Campionato Mondiale Rally sviluppato da Codemasters. Il gioco offre un'esperienza rally estremamente realistica, con auto, i team e le tappe delle competizioni WRC, WRC2 e Junior WRC. Il gioco presenta una modalità carriera profonda, oltre a multiplayer competitivo e momenti storici che ripercorrono le grandi imprese del rally. Tramite l'espansione dedicata alla stagione 2024 il gioco è stato arricchito ulteriormente con nuovi contenuti ufficiali, tra mappe e veicoli e sfide stagionali. Ecco la nostra recensione di EA Sports WRC.

Totally Accurate Battle Simulator è un mix tra strategia e comicità, con combattimenti tra eserciti basati sulla fisica ragdoll che danno vita a situazioni caotiche e surreali. Il giocatore può disporre liberamente le proprie truppe su mappe stilizzate e osservare il risultato delle battaglie, spesso imprevedibile, grazie a un sistema fisico volutamente esagerato. Il gameplay è semplice ma coinvolgente: non si controllano direttamente le unità, ma si pianifica la disposizione e si assiste allo scontro, con risultati spesso esilaranti. Il gioco include una modalità campagna, sfide personalizzabili e un editor per creare eserciti e scenari su misura. È disponibile in modalità giocatore singolo e multiplayer, e supporta anche contenuti generati dagli utenti.

