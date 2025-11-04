Anno 117: Pax Romana è il gioco più atteso di novembre, ma è un mese senza grandi aspettative

Novembre è un mese strano dal punto di vista dei videogiochi: alterna uscite di grosso calibro, sferrate da editori e sviluppatori per sfruttare il ricco periodo di spese pre-natalizie, a fasi decisamente più calme, spesso causate paradossalmente proprio dalla volontà di evitare scontri con altri titoli di notevole importanza e non incappare in problemi di visibilità. Questo novembre 2025 sembra rientrare in questo secondo caso, considerando che non si registrano molte uscite di altissimo profilo, cosa che potrebbe derivare proprio dalla volontà di evitare scontri diretti con Call of Duty: Black Ops 7, storicamente mattatore di questo periodo. Ciò non vuol dire che manchino le uscite di notevole interesse, però: le proposte sono tante e variegate, ma evidentemente nessuna è riuscita a catturare abbastanza l'interesse della maggior parte dei lettori, considerando che da parte loro non è emersa alcuna preferenza specifica sulle altre, o meglio la scelta più votata è stata proprio "nessuna" scelta. Anno 117: Pax Romana, abbiamo provato la Campagna e la modalità Senza Fine Sul fronte redazionale, Anno 117: Pax Romana è risultato il gioco più atteso di novembre, ma evidentemente racconta solo una parte della questione, perché gli utenti non sembrano particolarmente smossi dall'offerta videoludica di questo mese. O forse aspettano semplicemente di scoprire meglio cosa gli aspetti a novembre.

Il più atteso dalla redazione C'è un terzetto di giochi che è emerso in maniera più netta rispetto agli altri nella votazione interna alla redazione di Multiplayer.it, ma tra questi, come abbiamo detto, è stato Anno 117: Pax Romana ad aggiudicarsi il titolo di gioco più atteso del mese di novembre. Anche solo l'affetto per la serie di gestionali/strategici ad ambientazione storica di Ubisoft basta a farci guardare con grandi speranze a questo nuovo capitolo, ma su questa base si innestano anche le ottime impressioni derivate da quanto visto finora, fra video, informazioni e demo a confermare l'idea che si tratti di un'ottima evoluzione del franchise. D'altra parte, Anno 1800 resta uno dei titoli più giocati ancora oggi dagli appassionati del genere, e questo sembra aggiungere ulteriori elementi che fanno davvero ben sperare in prospettiva. Al secondo posto non poteva che esserci lui, Call of Duty: Black Ops 7, perché va bene fare gli alternativi che guardano più ai giochi di nicchia e poco interessati ai blockbuster, ma a una buona dose di sparatutto in prima persona di prim'ordine è difficile dire di no, e qui ci troviamo davvero di fronte ai vertici del genere. Una scena in combattimento da Call of Duty: Black Ops 7 Il nuovo capitolo è sviluppato da Treyarch con Raven Software a supporto, un'accoppiata che ha firmato alcuni dei migliori titoli della serie, e il fatto che in questo caso siano anche stati presi in considerazione vari feedback da parte dell'utenza per migliorare il gioco con alcune caratteristiche già presenti al lancio è un ottimo biglietto da visita. A chiudere il podio c'è un altro strategico, a dimostrazione di come la redazione, come si conviene a dei veri nerd, abbia evidentemente un debole per questa tipologia di giochi: Europa Universalis 5 si piazza terzo, a dimostrazione di come anche la "grand strategy" faccia proseliti da queste parti.