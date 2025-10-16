Anno 117: Pax Romana mostra il suo gameplay in un trailer ufficiale di approfondimento

Come dice il titolo, si trattava di un periodo di relativa pace e grande prosperità, uno dei momenti di maggiore gloria ed espansione di Roma, con notevoli traguardi raggiunti sul fronte della gestione politica, militare, economica, sociale e culturale.

La data di uscita è fissata per il 13 novembre, ed è dunque tempo di mettersi un po' a studiare le nuove caratteristiche di questo capitolo, che sembra davvero evolvere la serie sfruttando un'ambientazione storica particolarmente affascinante come quella dell'età d'oro dell'impero Romano.

Governare una provincia di Roma

In Anno 117: Pax Romana ci troviamo ad interpretare un governatore dell'Impero incaricato di costruire, espandere e far prosperare una provincia di Roma, scegliendo tra un territorio del Lazio o nella remota regione celtica di Albione (la Gran Bretagna).

Abbiamo una notevole libertà d'azione in termini di costruzione e organizzazione della provincia, oltre che nella gestione dei numerosi aspetti da controllare, e possiamo scegliere se seguire più strettamente i dettami che provengono da Roma oppure distaccarsi parzialmente da questi, e governare con maggiore libertà di scelta.

Dalla costruzione delle singole strutture alla più complessa gestione di ogni singolo aspetto della provincia, Anno 117: Pax Romana ci pone di fronte a una grande quantità di attività e strumenti da utilizzare.

