Anno 117: Pax Romana è in arrivo, vediamo il trailer di lancio del nuovo strategico storico

Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio per Anno 117: Pax Romana, il nuovo capitolo nella serie di titoli strategici/gestionali ad ambientazione storica che si prepara a riportarci all'epoca dell'impero romano a gestire una provincia da far evolvere ed espandere.
La data di uscita del gioco è fissata per il 13 novembre, dunque non manca molto: sarà disponibile questo giovedì, portando con sé diverse novità all'interno della struttura classica della serie, arrivando su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Amazon Luna.
Nel trailer di lancio vediamo momenti di gameplay, sequenze d'intermezzo, alcune fasi in computer grafica e anche scene girate dal vivo con attori in carne e ossa che donano un tono alquanto drammatico e intenso al tutto, mostrando i diversi approcci che si possono mantenere nella gestione della provincia.
Il nuovo strategico/gestionale ad ambientazione storica
In Anno 117: Pax Romana ci troviamo ad interpretare un governatore dell'Impero incaricato di costruire, espandere e far prosperare una provincia di Roma, scegliendo tra un territorio del Lazio o nella remota regione celtica di Albione (la Gran Bretagna).
Abbiamo a disposizione una grande libertà d'azione per quanto riguarda la costruzione e organizzazione della provincia, oltre che nella gestione dei numerosi aspetti da controllare, e possiamo scegliere se seguire più strettamente i dettami che provengono da Roma oppure distaccarsi parzialmente da questi, e governare con maggiore libertà di scelta.
Dalla costruzione delle singole strutture alla più complessa gestione di ogni singolo aspetto della provincia, Anno 117: Pax Romana ci pone di fronte a una grande quantità di attività e strumenti da utilizzare.
Dopo aver visto il suo trailer ufficiale del gameplay, torniamo dunque a dare un'occhiata al gioco Ubisoft.