Anno 117: Pax Romana è in arrivo, vediamo il trailer di lancio del nuovo strategico storico

Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio per Anno 117: Pax Romana, il nuovo capitolo nella serie di titoli strategici/gestionali ad ambientazione storica che si prepara a riportarci all'epoca dell'impero romano a gestire una provincia da far evolvere ed espandere.

La data di uscita del gioco è fissata per il 13 novembre, dunque non manca molto: sarà disponibile questo giovedì, portando con sé diverse novità all'interno della struttura classica della serie, arrivando su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Amazon Luna.

Nel trailer di lancio vediamo momenti di gameplay, sequenze d'intermezzo, alcune fasi in computer grafica e anche scene girate dal vivo con attori in carne e ossa che donano un tono alquanto drammatico e intenso al tutto, mostrando i diversi approcci che si possono mantenere nella gestione della provincia.