1

Anno 117: Pax Romana è in arrivo, vediamo il trailer di lancio del nuovo strategico storico

Anno 117: Pax Romana è ormai alle porte, con il gioco previsto arrivare questa settimana: Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio per ricordarcelo, con attori in carne e ossa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/11/2025
Un'immagine di Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Articoli News Video Immagini

Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio per Anno 117: Pax Romana, il nuovo capitolo nella serie di titoli strategici/gestionali ad ambientazione storica che si prepara a riportarci all'epoca dell'impero romano a gestire una provincia da far evolvere ed espandere.

La data di uscita del gioco è fissata per il 13 novembre, dunque non manca molto: sarà disponibile questo giovedì, portando con sé diverse novità all'interno della struttura classica della serie, arrivando su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Amazon Luna.

Nel trailer di lancio vediamo momenti di gameplay, sequenze d'intermezzo, alcune fasi in computer grafica e anche scene girate dal vivo con attori in carne e ossa che donano un tono alquanto drammatico e intenso al tutto, mostrando i diversi approcci che si possono mantenere nella gestione della provincia.

Il nuovo strategico/gestionale ad ambientazione storica

In Anno 117: Pax Romana ci troviamo ad interpretare un governatore dell'Impero incaricato di costruire, espandere e far prosperare una provincia di Roma, scegliendo tra un territorio del Lazio o nella remota regione celtica di Albione (la Gran Bretagna).

Abbiamo a disposizione una grande libertà d'azione per quanto riguarda la costruzione e organizzazione della provincia, oltre che nella gestione dei numerosi aspetti da controllare, e possiamo scegliere se seguire più strettamente i dettami che provengono da Roma oppure distaccarsi parzialmente da questi, e governare con maggiore libertà di scelta.

Anno 117: Pax Romana, la recensione del nuovo gestionale ambientato in epoca Romana Anno 117: Pax Romana, la recensione del nuovo gestionale ambientato in epoca Romana

Dalla costruzione delle singole strutture alla più complessa gestione di ogni singolo aspetto della provincia, Anno 117: Pax Romana ci pone di fronte a una grande quantità di attività e strumenti da utilizzare.

Dopo aver visto il suo trailer ufficiale del gameplay, torniamo dunque a dare un'occhiata al gioco Ubisoft.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Anno 117: Pax Romana è in arrivo, vediamo il trailer di lancio del nuovo strategico storico