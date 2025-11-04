Nintendo Switch è quasi la console Nintendo più venduta di sempre, sarà anche la più venduta in assoluto?

Come abbiamo visto insieme alle impressionanti vendite di Switch 2 , Mario Kart World e altro, anche Nintendo Switch ha proseguito la sua corsa e ha raggiunto, con dati aggiornati alla fine di settembre 2025, la quota di 154,01 milioni di unità vendute nel mondo, cosa che lo pone (relativamente) a un'unghia di distanza dal primato di console Nintendo più venduta nella storia.

In base ai dati aggiornati e pubblicati nelle ore scorse con i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, Nintendo Switch sta per diventare la console Nintendo più venduta nella storia , e si avvicina ad essere quella più venduta in assoluto .

Il primato assoluto è vicino

Considerando il ritmo di vendita che ancora caratterizza il primo modello di Nintendo Switch, pur calato notevolmente con l'uscita di Switch 2, è naturale pensare che con i dati che verranno svelati per il prossimo trimestre finanziario verrà certificato il sorpasso.

Anzi, è probabile che, a questo punto, tale sorpasso sia già avvenuto ma non sia ancora stato ufficializzato: in ogni caso, possiamo aspettarci con i prossimi dati finanziari verrà stabilito che Nintendo Switch è la console Nintendo più venduta nella storia, ma potrebbe non fermarsi a questo.

Questa è la classifica aggiornata delle console Nintendo più vendute di sempre:

Nintendo DS - 154,02 milioni Nintendo Switch - 154,01 milioni Game Boy - 118,69 milioni Wii - 101,56 milioni Game Boy Advance - 81,51 milioni

Questa invece è la top 5 generale delle console più vendute nella storia:

PlayStation 2 - 160,63 milioni Nintendo DS - 154,02 milioni Nintendo Switch - 154,01 milioni Game Boy - 118,69 milioni PlayStation 4 - 117,2 milioni PlayStation - 102,49 milioni

C'è anche la possibilità, più remota ma non proprio inarrivabile, che Nintendo Switch diventi la console più venduta in assoluto, considerando che è distanziata solo di 6 milioni dal record stabilito da PlayStation 2.

Quest'ultima si è aggirata intorno ai 150 milioni o poco più per diversi anni, fin quando Sony non ha improvvisamente aggiornato i dati l'anno scorso "scovando" altri 10 milioni di console e portando il totale a 160 milioni, che rappresenta dunque il nuovo record da battere.

Con il ritmo di vendita in forte calo e il progressivo affermarsi di Nintendo Switch 2 come ammiraglia non sarà facile, ma non è escluso che Switch 1 possa trovare il modo di piazzare altri 6 milioni di unità nei prossimi mesi, cosa che la farebbe diventare la console più venduta nella storia dei videogiochi.