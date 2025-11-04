Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, cuffie Recon e controller Rematch Glow Super Icon in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, cuffie Recon e controller wireless a 551,99 €, ma con il codice MULTIPLAY55 potrete risparmiare altri 55 €. Se siete interessati, potete acquistare direttamente il bundle tramite questo link.
Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del bundle
Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un pacchetto che include la console, il gioco Mario Kart World, le cuffie e il controller wireless. Il venditore ha fornito i documenti di autorizzazione del marchio e ha firmato la lettera di impegno per l'autenticità degli articoli. Inoltre, il prodotto è idoneo per resi e rimborsi. Specifichiamo anche che il venditore ha il 97.6% di recensioni positive.
La console presenta un pannello LCD da 7,9 pollici per offrire un'area di visualizzazione maggiore, con resa più brillante per i titoli ricchi di colore. Resta invariata l'anima ibrida di questo dispositivo: potrete collegarlo al televisore o giocare in modalità portatile ovunque vogliate.