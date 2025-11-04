L’AMD Ryzen 7 7800X3D è disponibile ad un super prezzo: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull''AMD Ryzen 7 7800X3D che, grazie al coupon disponibile MULTIPLAY12, cala di prezzo di 12€ scendendo fino a 252,99€. Puoi sfruttare il codice sconto direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è uno dei migliori processori di fascia alta per gamer e professionisti della grafica, grazie alla sua architettura AMD Zen 4 costruita con tecnologia a 5 nanometri, che garantisce prestazioni elevate ed efficienza energetica superiore. Dotato di 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 7800X3D offre una frequenza base di 4.2 GHz e una modalità boost fino a 5.0 GHz.