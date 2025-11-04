L’AMD Ryzen 7 7800X3D è disponibile ad un super prezzo: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull''AMD Ryzen 7 7800X3D che, grazie al coupon disponibile MULTIPLAY12, cala di prezzo di 12€ scendendo fino a 252,99€. Puoi sfruttare il codice sconto direttamente tramite questo link.
L'AMD Ryzen 7 7800X3D è uno dei migliori processori di fascia alta per gamer e professionisti della grafica, grazie alla sua architettura AMD Zen 4 costruita con tecnologia a 5 nanometri, che garantisce prestazioni elevate ed efficienza energetica superiore. Dotato di 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 7800X3D offre una frequenza base di 4.2 GHz e una modalità boost fino a 5.0 GHz.
Ulteriori dettagli
Con un TDP di 120 W e una cache totale di 104 MB che integra la rivoluzionaria 3D V-Cache di AMD, questo processore si distingue per velocità, reattività e capacità di gestire carichi di lavoro intensi, rendendolo ideale sia per il gaming competitivo che per la creazione di contenuti professionali.
Inoltre, include una GPU integrata AMD RDNA 2, perfetta per garantire grafica fluida anche senza una scheda video dedicata. Compatibile con memorie DDR5 e interfaccia PCIe 5.0, il Ryzen 7 7800X3D offre un sistema all'avanguardia, capace di sfruttare al massimo le nuove tecnologie, come l'AMD EXPO per l'overclocking automatico delle RAM