Elden Ring Nightreign ha venduto più del previsto: FromSoftware continua a lavorare sul DLC

Elden Ring Nightreign è un particolare spin-off del più famoso gioco principale. Invece di un GDR a mappa aperta, propone match online con cooperativa (ma si può giocare anche in solitaria) e una struttura che fonde roguelite e battle royale.

Cosa ha detto Kadokawa su Elden Ring Nightreign

Nel più recente report finanziario, Kadokawa ha affermato: "Elden Ring Nightreign di FromSoftware ha ottenuto risultati commerciali ben superiori alle aspettative iniziali". In un altro rapporto, la compagnia madre ha affermato che Nightreign "ha superato le aspettative" del segmento videoludico della compagnia. Ciò detto, Kadokawa non vuole svelare le cifre di vendita esatte, né le proiezioni di vendita future.

Afferma però che la compagnia "mira a un'ulteriore crescita delle vendite per Elden Ring Nightreign, l'originale Elden Ring e il suo DLC", ovvero Shadow of the Erdtree. Parlando invece del contenuto aggiuntivo per il titolo multigiocatore, Kadokawa afferma che "FromSoftware sta attualmente sviluppando il DLC di Elden Ring Nightreign (previsto entro marzo 2026), così come la Tarnished Edition di Elden Ring (prevista per l'uscita nel 2026 su Nintendo Switch 2) e The Duskbloods (previsto per il 2026)".

Il DLC di Nightreign introdurrà nuovi personaggi giocabili e altri boss, andando ad ampliare così il pacchetto di contenuti. Già in questi mesi però gli autori hanno aggiunto contenuti e nuove modalità: ricordiamo che tra le novità più recenti vi è Deep of Night.