PS5 sbarca sui Navigli di Milano, un trailer mostra l'installazione

PS5 è sbarcata sui Navigli di Milano, nell'ambito della nuova campagna marketing di Sony che punta a portare nelle più importanti città del mondo una rappresentazione degli universi in cui è possibile immergersi giocando con PlayStation.
"Qualcosa di straordinario è emerso dalle acque del Naviglio Grande", si legge nella descrizione del trailer, che dà appuntamento agli appassionati dal 6 al 19 novembre in Ripa di Porta Ticinese, 61, a Milano.
In questo caso l'installazione rappresenta una gigantesca piovra che ha preso possesso di una struttura sui Navigli, mentre il motto "it happens on PS5", che caratterizza l'iniziativa promozionale, campeggia sui lati dell'edificio.
L'Italia torna dunque a ospitare il marketing di PlayStation, come già accaduto negli anni passati, e lo fa in corrispondenza con il periodo più importante dell'anno per quanto riguarda il mercato dei videogiochi.