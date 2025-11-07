0

PS5 sbarca sui Navigli di Milano, un trailer mostra l'installazione

Com'era prevedibile, la nuova campagna marketing di PlayStation è approdata anche in Italia, attraverso un'interessante installazione presso i Navigli di Milano.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/11/2025
L'installazione di PlayStation sui Navigli

PS5 è sbarcata sui Navigli di Milano, nell'ambito della nuova campagna marketing di Sony che punta a portare nelle più importanti città del mondo una rappresentazione degli universi in cui è possibile immergersi giocando con PlayStation.

"Qualcosa di straordinario è emerso dalle acque del Naviglio Grande", si legge nella descrizione del trailer, che dà appuntamento agli appassionati dal 6 al 19 novembre in Ripa di Porta Ticinese, 61, a Milano.

In questo caso l'installazione rappresenta una gigantesca piovra che ha preso possesso di una struttura sui Navigli, mentre il motto "it happens on PS5", che caratterizza l'iniziativa promozionale, campeggia sui lati dell'edificio.

Sony celebra i cinque anni di PS5 con tre video speciali e con sorprese nel mondo reale, anche in Italia Sony celebra i cinque anni di PS5 con tre video speciali e con sorprese nel mondo reale, anche in Italia

L'Italia torna dunque a ospitare il marketing di PlayStation, come già accaduto negli anni passati, e lo fa in corrispondenza con il periodo più importante dell'anno per quanto riguarda il mercato dei videogiochi.

Piovre giganti, astronavi e altro ancora

Nei giorni scorsi PlayStation ha trasformato la stazione Sol di Madrid in un'astronave, ora è toccato a Milano con la piovra gigante e nei prossimi giorni assisteremo probabilmente a ulteriori installazioni.

Rimane da chiedersi quali città verranno coinvolte nell'iniziativa e cosa esattamente produrrà la fantasia del marketing PlayStation: a questo punto tutte le ipotesi sono valide.

Contemporaneamente è stato pubblicato anche un nuovo spot televisivo con tutti i giochi per PS5 da non perdere, con sequenze tratte da titoli come Ghost of Yotei, Battlefield 6, Where Winds Meet, Marvel's Wolverine e Death Stranding 2: On the Beach.

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 sbarca sui Navigli di Milano, un trailer mostra l'installazione