4

Halo Infinite non riceverà altri aggiornamenti di contenuti: il team passa ai nuovi giochi

Halo Infinite non è stato certamente un enorme successo, ma Microsoft ha supportato il gioco per anni: ora però gli aggiornamenti hanno raggiunto il proprio limite e il team vuole occuparsi di altro.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/11/2025
Master Chief in Halo Infinite col casco in mano
Halo Infinite
Halo Infinite
News Video Immagini

Qual è il futuro di Halo? Certamente sul breve termine ci sarà Campaign Evolved, il remake del primo capitolo della serie di sparatutto sci-fi di Microsoft. Sul più lungo periodo, ci sarà un nuovo capitolo da qualche tempo in lavorazione tramite Unreal Engine 5.

Sull'immediato, però, possiamo affermare che certamente nei piani di Halo Studios (ex 343 Industries) non figura Halo Infinite, che è tutt'altro che infinito.

Cosa aspettarsi da Halo Infinite

In una lunga diretta sul canale ufficiale, il team di Halo ha spiegato che Infinite non riceverà più altri aggiornamenti, dopo quello già annunciato. Il motivo è ovviamente legato al fatto che si sta ora occupando di Halo Campaign Evolved.

Precisamente è stato affermato: "Il motivo per cui abbiamo iniziato parlando di Halo Campaign Evolved è il fatto che è il nostro prossimo gioco, è in pratica il nostro futuro, è il progetto sul quale stiamo investendo sempre più tempo e risorse, quindi questo aggiornamento di Halo Infinite in arrivo sarà l'ultimo update di contenuti di grandi dimensioni".

Halo 5: Guardians compie 10 anni: nessuna riedizione in vista, ma si festeggia con delle skin di Halo Infinite Halo 5: Guardians compie 10 anni: nessuna riedizione in vista, ma si festeggia con delle skin di Halo Infinite

In altre parole, ci potranno essere altri aggiornamenti, ma solo per elementi secondari e per correggere bug o problematiche varie. Non dobbiamo aspettarci però che contenuti significativi vengano pubblicati dopo il 18 novembre, quando "Operation Infinite" sarà pubblicato.

Vi lasciamo infine ai dettagli su Halo: Campaign Evolved per PS5, Xbox e PC.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Halo Infinite non riceverà altri aggiornamenti di contenuti: il team passa ai nuovi giochi