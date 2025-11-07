Halo Infinite non riceverà altri aggiornamenti di contenuti: il team passa ai nuovi giochi

Qual è il futuro di Halo ? Certamente sul breve termine ci sarà Campaign Evolved, il remake del primo capitolo della serie di sparatutto sci-fi di Microsoft. Sul più lungo periodo, ci sarà un nuovo capitolo da qualche tempo in lavorazione tramite Unreal Engine 5.

Cosa aspettarsi da Halo Infinite

In una lunga diretta sul canale ufficiale, il team di Halo ha spiegato che Infinite non riceverà più altri aggiornamenti, dopo quello già annunciato. Il motivo è ovviamente legato al fatto che si sta ora occupando di Halo Campaign Evolved.

Precisamente è stato affermato: "Il motivo per cui abbiamo iniziato parlando di Halo Campaign Evolved è il fatto che è il nostro prossimo gioco, è in pratica il nostro futuro, è il progetto sul quale stiamo investendo sempre più tempo e risorse, quindi questo aggiornamento di Halo Infinite in arrivo sarà l'ultimo update di contenuti di grandi dimensioni".

In altre parole, ci potranno essere altri aggiornamenti, ma solo per elementi secondari e per correggere bug o problematiche varie. Non dobbiamo aspettarci però che contenuti significativi vengano pubblicati dopo il 18 novembre, quando "Operation Infinite" sarà pubblicato.

Vi lasciamo infine ai dettagli su Halo: Campaign Evolved per PS5, Xbox e PC.