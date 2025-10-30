Halo 5: Guardians compie 10 anni: nessuna riedizione in vista, ma si festeggia con delle skin di Halo Infinite

Halo 5: Guardians ha compiuto dieci anni qualche giorno fa. Fu lanciato il 27 ottobre 2015 su Xbox One e non viene ricordato come uno dei capitoli migliori della serie, a dirla tutta, ma merita comunque di essere festeggiato in qualche modo. Magari con una bella riedizione , visto che, per adesso, è l'unico Halo della serie principale a essere rimasto giocabile solo sulla piattaforma di lancio (retrocompatibilità di Xbox Series X e S a parte), oppure con delle skin per Halo Infinite . Indovinate cosa ha scelto di fare Microsoft?

Come ottenere le skin

"Sono passati dieci anni da quando lo Spartan Locke inviò la Fireteam Osiris su Kamchatka, dando così inizio agli eventi di Halo 5: Guardians. Festeggiamo l'anniversario in Halo Infinite riportando alcuni set di armature amatissimi dai fan nel Mercato e reintroducendo la modalità unica Extermination." Ha scritto Halo Studios nell'annuncio ufficiale delle iniziative per l'anniversario.

Le skin di Halo 5: Guardians

Come avete potuto leggere, si tratta di riedizioni di skin, non di oggetti completamente nuovi.

Viene anche specificato che chi ha accumulato abbastanza Punti Spartan, potrà ottenere questi set non appena emergeranno dallo slipspace. In caso contrario, potranno essere acquistati nel Mercato o nel Negozio.

Per il resto, vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC e Xbox Series X e S. Pochi giorni fa è stato annunciato Halo: Campaign Evolved, il remake del primo episodio della serie, che uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 nel corso del 2026.