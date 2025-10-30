Il nuovo doodle di Google è Pac-Man, ma vestito a festa per Halloween

Google ha deciso di festeggiare Halloween lanciando un nuovo doodle a tema videogiochi . Precisamente, andando sulla pagina principale del motore di ricerca, il logo interattivo permette di avviare Pac-Man Halloween Edition 2025 , una versione a tema horror del classico dei classici del mondo dei videogiochi, che non solo funziona benissimo, ma è anche piacevole da giocare. Del resto i fantasmi erano già vestiti per l'occasione all'inizio degli anni '80...

Come giocare

Tutto quello che dovete fare per giocare è andare sulla home page di Google e premere il tasto Play (che trovate sul logo, modificato per l'occasione.

Come accennato, Pac-Man Halloween Edition 2025 è il gioco che ha rivoluzionato il modo di concepire i videogiochi, solo con Pac-Man vestito da mummia e degli occhi al posto delle pillole speciali. Anche i labirinti sono diversi da quello classico, anche se non mancano tutti gli elementi che hanno reso iconica la serie. Naturalmente ci sono anche i fantasmi: Blinky, Pinky, Inky e Clyde che, come già detto, non hanno avuto bisogno di trucco per apparire perfetti per l'occasione.

Non vi resta che andare a mangiare pillole tra case stregate, cimiteri, alberi maledetti e tutto il resto del repertorio decorativo della festa di Halloween. A ben vedere ci sono anche i dolcetti.